Gigi Becali a dezvăluit detalii din culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni, unde a avut o întrevedere neașteptat de cordială cu președintele Nicușor Dan. Fostul adversar vocal al acestuia a surprins pe toată lumea prin tonul conciliant, admițând că și-a cerut iertare pentru atacurile din campania electorală și oferindu-i un avertisment subtil, dar incisiv.

Latifundiarul din Pipera, cunoscut pentru declarațiile sale explozive, a explicat că a fost primit cu deschidere de președintele României, remarcând atitudinea sa receptivă și respectuoasă.

„Ne-a chemat și pe noi, cei neafiliați, la Cotroceni. Am zis că e o chestiune de bun-simț, de respect, deci ne-a chemat și pe noi, cei neafiliați.

Am venit să spunem și noi două vorbe și îl lăsăm în pace. Am fost primiți bine și, dacă am văzut că președintele ascultă, notează, atunci am intrat mai adânc în teme, în soluții – fiecare a spus ce a crezut”, a explicat Becali pentru România TV.