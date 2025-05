Președintele României, Nicușor Dan, va efectua sâmbătă o vizită la Salina Praid, în județul Harghita. Potrivit unor surse politice, el este așteptat în jurul orei 11:00. Vizita are loc în contextul inundațiilor severe care au afectat zona în ultimele zile.

Mina de sare din Praid a fost închisă temporar, iar personalul a fost evacuat. Președintele va merge însoțit de liderul UDMR, Kelemen Hunor. La alegerile precedente, comunitatea maghiară din zonă l-a susținut în număr mare pe Nicușor Dan.

Situația rămâne dificilă la Praid. Localnicii și angajații salinei sunt nemulțumiți și au cerut explicații din partea autorităților. Oamenii solicită măsuri concrete pentru a preveni astfel de evenimente în viitor.

În cursul anului 2024, Societatea Națională a Sării (Salrom) a realizat mai multe lucrări de investiții la Salina Praid. Finanțarea a fost asigurată din surse proprii. Scopul a fost reducerea riscului de inundații și consolidarea infrastructurii.

Printre lucrările realizate se numără:

Conform informațiilor oficiale furnizate de Salrom, costul total al intervențiilor din acest an a fost de peste 2 milioane de lei. Compania a transmis că lucrările au fost esențiale pentru siguranța salinei și a comunității.

”Având în vedere anumite informații eronate apărute în spațiul public referitoare la situația Salinei Praid, Societatea Națională a Sării (SNS SA) – SALROM face următoarele precizări: În cursul anului 2024, SALROM a făcut investiții majore din fonduri proprii pentru remedierea și prevenirea unor eventuale inundații. Am realizat un bypass de 96m lungime din țevi corugate montate pe un pat de argilă compactată și protejată de geomembrană impermeabilă, am curățat albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, golurile și crăpăturile de dizolvare identificate fiind ulterior umplute cu beton, am construit un canal suplimentar de siguranță destinat preluării unor debite care depășea capacitatea țevilor de bypass, am refăcut digul de albiei pârâului Corund pentru protecția în cazuri de viitură. Toate aceste investiții au depășit 2.000.000 de lei. Lucrările de mai sus au fost executate conform indicațiilor reprezentanților ABA Mureș/SGA, SALROM neavând specialiști în domeniul lucrărilor hidrotehnice. Pe parcursul anului 2025 erau în curs de derulare: un contract semnat pentru proiectare și execuție „Betonare și impermeabilizare albie pârâu Corund pe o lungime de 1.375m” în valoare de 10.000.000 lei și o achiziție viitoare pentru: „Analiză și solicitare avize pentru betonarea și impermeabilizarea unei albii suplimentare în lungime de 270m” – proiectare și execuție a cărei valoare estimată este de 1.000.000 lei.