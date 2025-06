Nu arunca fluturașul de salariu! De ce trebuie păstrat 10 ani ca să nu-ți pierzi pensia și drepturile

Angajații din Italia trebuie să păstreze în arhivele personale fluturașii de salariu, documente furnizate de angajator odată cu plata retribuției lunare, pentru a se asigura că pot face față oricăror contestații privind salariul sau contribuțiile neplătite, într-o eră dominată de arhivarea electronică a documentelor.

Fluturașul de salariu, documentul eliberat de angajator la plata salariului, include detalii esențiale despre relația de muncă, precum tipul de contract, datele angajatorului și ale angajatului, deducerile (precum prevederi pentru pensie sau TFR), alocațiile familiale și salariul net.

Conform Codului Civil, drepturile privind retribuțiile se prescriu în 5 ani de la data la care trebuia efectuată plata, cu excepția unor situații speciale, cum ar fi indemnizația substitutivă de concediu, unde termenul de prescripție este de 10 ani.

Fluturașul dovedește contribuțiile neplătite

Pentru angajații din sectorul privat, această perioadă de 5 ani începe odată cu încetarea relației de muncă. În schimb, pentru salariații din sectorul public, termenul de prescripție începe chiar a doua zi după data la care salariul ar fi trebuit plătit. Această diferență are o explicație: în cazul angajaților publici, statul manifestă o precauție suplimentară pentru a nu-i determina să își pericliteze locul de muncă, amânând astfel începutul termenului de prescripție până la încetarea raportului de muncă.

Documentele numite în Italia „busta paga”, fluturașii de salariu, sunt, de asemenea, vitale pentru a dovedi contribuțiile neplătite la pensie de către angajator. Până la 5 ani după neplată, contribuțiile sunt plătite automat, dar după această perioadă, angajatul trebuie să demonstreze existența relației de muncă pentru a plăti contribuțiile datorate.

Astfel, conform La legge per tutti, este recomandat ca angajații să păstreze fluturașul de salariu pentru un termen de până la 10 ani pentru a asigura acoperirea oricăror necesități legate de pensie sau litigii legate de salariu.

Salariu mai mare pentru românii din Italia

Se măresc salariile în Italia, iar de acest lucru vor beneficia și mulți români care trăiesc acolo. Potrivit noii legi a bugetului, reducerea taxelor și aplicarea unor deduceri suplimentare vor duce la creșteri salariale nete pentru contribuabili, notează stiridiaspora.ro.

Măsurile reformei fiscale din Italia, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2025, îi vizează în special pe cei cu venituri mici și medii. Conform estimărilor guvernului de la Roma, față de anul precedent, 1,3 milioane de persoane vor beneficia de aceste ajustări fiscale.

Concret, contribuabilii cu venituri anuale de până la 10.000 de euro vor avea primi, în plus, 556 de euro net. Cei cu venituri de până la 20.000 de euro vor câștiga în plus 935 de euro net, iar cei cu venituri de până la 35.000 de euro vor beneficia de o majorare netă de 1.260 de euro pe an. Pentru veniturile mai mari de 40.000 de euro pe an, majorarea este ceva mai mică: 720 de euro net.

Ce schimbări aduce legea

Potrivit sursei citate, majorările salariale nete sunt urmarea a trei măsuri fiscale din Legea bugetului:

simplificarea cotelor de impozitare – numărul cotelor de impozitare a fost redus la trei, măsură testată în 2024 și devenită acum permanentă

– numărul cotelor de impozitare a fost redus la trei, măsură testată în 2024 și devenită acum permanentă reducerea contribuțiilor sociale – o măsură care vizează diminuarea poverii fiscale pentru angajați și creșterea salariilor nete

– o măsură care vizează diminuarea poverii fiscale pentru angajați și creșterea salariilor nete maximarea deducerilor fiscale – familiile cu copii sau cei cu venituri medii beneficiază de deduceri suplimentare, care amplifică efectele pozitive ale reducerilor fiscale

Cotele de impozitare în 2025

Începând de anul acesta, în Italia se aplică următoarele cote de impozitare:

23 la sută pentru veniturile de până la 28.000 de euro

35 la sută pentru veniturile între 28.001 și 50.000 de euro

43 la sută pentru veniturile care depășesc 50.000 de euro

Legea bugetului aduce și deduceri fiscale menite să sprijine familiile cu mai mulți copii. Aceste deduceri cresc semnificativ venitul net al acestor familii, oferind mai mult spațiu financiar pentru cheltuieli esențiale. Pragul de venit pentru aplicarea cotei unice de 15 la sută a fost ridicat la 35.000 de euro, ceea ce va permite unui număr mai mare de contribuabili să beneficieze de impozitare redusă.

Mai mult, tot din din 2025, familiile cu venituri sub 15.000 de euro vor avea deduceri mai mari pentru fiecare copil aflat în întreținere, ceea ce va reduce semnificativ impozitul datorat.