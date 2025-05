Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a publicat recent un mesaj pe pagina sa de Facebook în care subliniază evoluția cheltuielilor cu pensiile din sistemul public și explică de ce a fost esențială eliminarea plafonului impus prin PNRR.

Potrivit acestuia, în 2025 pensiile vor reprezenta 9,84% din PIB, iar ponderea va crește treptat în următorii ani.

Marius Budăi a făcut publice estimările realizate de Casa Națională de Pensii Publice împreună cu specialiștii Băncii Mondiale – parteneri ai Ministerului Muncii în procesul de reformare a sistemului de pensii.

Conform acestor date:

În postarea sa, Budăi reamintește insistent că, în mandatul său de ministru, a pledat ferm pentru eliminarea plafonului de 9,4% din PIB alocat pensiilor, plafon introdus de un guvern anterior în Planul Național de Redresare și Reziliență.

El consideră reușita acestei modificări o victorie importantă pentru părinții și bunicii României.

Fostul ministru a mai adăugat că, pentru cei care consideră aceste procente exagerate, trebuie menționat faptul că media europeană este de aproximativ 13% din PIB în ceea ce privește cheltuielile cu pensiile.

În încheiere, Budăi a făcut apel la respect față de vârstnici și a condamnat discursul care alimentează tensiuni între generații.

”Pensiile din sistemul public ajung anul acesta la 9,84% din PIB!

Proiecțiile făcute de specialiștii Casei Naționale de Pensii Publice împreună cu experții Băncii Mondiale, consultantul Ministerului Muncii pentru noua lege a pensiilor, arată că evoluția cheltuielilor cu pensiile în PIB este următoarea:

anul 2026 – 10,22 %;

anul 2027 – 10,41%;

anul 2028 – 10, 58%;

anul 2029 – 10,92%;

anul 2030 – 11,19%.

Acum înțelegeți de ce am insistat atât de mult pe lângă Comisia Europeană, când am fost ministru al Muncii, pentru eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pus pentru pensii, în PNRR, de o guvernare anterioară?! Și bine că am reușit, și asta pentru părinții și bunicii noștri!

P.S.: celor cărora li se va părea mult, vă spun doar atât: media europeană este de 13% din PIB pentru pensii!

Și încetați să mai blamați seniorii României, încercați să nu mai învrăjbiți tinerii cu părinții și bunicii lor”