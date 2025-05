Analistul economic Iancu Guda a făcut public, printr-o postare pe Facebook, faptul că a avut o întâlnire privată cu Ilie Bolojan, în cadrul căreia s-au discutat propuneri pentru reducerea deficitului bugetar.

„Adevărul este următorul: Domnul Bolojan m-a sunat inițial ieri seară în jur de ora 20:00. NU aveam numărul de telefon (nu am vorbit sau întâlnit niciodată până acum 1:1) și nu am putut să răspund pentru că eram blocat în ultima întâlnire a zilei. Am primit apoi un SMS: „Bună seara dl. Guda! Încerc să vă contactez. Mulțumesc! Ilie Bolojan ”. Am răspuns în jur de 21:00 că am terminat munca pe ziua de azi și mă poate suna oricând”, a scris Iancu Guda.

Invitația la acest dialog i-a fost adresată chiar de către Bolojan, în seara zilei anterioare întrevederii. Din cauza programelor încărcate ale ambilor, convorbirea inițială a fost scurtă și a avut loc abia târziu în noapte, la ora 23:30.

După ce a acceptat invitația la întrevedere, Iancu Guda și-a început imediat pregătirile pentru discuție. Într-o postare recentă, acesta a mărturisit că nu a reușit să doarmă deloc în noaptea precedentă, dedicându-se integral elaborării propunerilor economice.

Analistul a redactat zeci de pagini, pe care le-a condensat ulterior în patru documente esențiale. Acestea au fost structurate în jurul a trei direcții majore: creșterea veniturilor, reducerea cheltuielilor și optimizarea administrării bilanțului statului.

În total, Guda a pregătit 21 de idei economice, clasificate pe trei orizonturi de timp – scurt (până la finalul lui 2025), mediu (2026–2027) și lung (2028–2030). Soluțiile propuse vizează atât veniturile statului, cât și cheltuielile, precum și gestionarea activelor și pasivelor publice.

„Revenind… am aliniat calendarele și am stabilit întâlnirea în agendă pentru azi la ora 14:00 la Senat. Mi-a spus că are 1 oră pentru discuția 1:1. Am acceptat cu inima deschisă. Apoi am realizat că am prea multe idei pentru 1 oră NU am dormit un singur minut toată noaptea, am scris zeci de pagini, le-am mototolit și rescris, pentru a structura în cele din urmă 4 pagini cu trei direcții pentru reducerea deficitului:

(A) creșterea veniturilor; (B) scăderea cheltuielilor și (C) administrarea mai bună a bilanțului România SRL: active pe termen lung, termen scurt (eficientizarea încasării creanțelor ANAF) și resurse de finanțare (capitaluri UE + PNRR + ISD & creșterea intermedierii financiare).

În total, 21 de idei pe cele trei direcții, împărțite pe termen scurt (< final 2025), mediu (2026–2027) și lung (2028–2030)”.