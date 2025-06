Republica Moldova a înregistrat o ușoară scădere a sărăciei în ultimii ani, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Cu toate acestea, specialiștii avertizează că situația rămâne dificilă, mai ales în mediul rural, unde lipsa accesului la resurse de bază accentuează vulnerabilitățile sociale. Diferențele între sat și oraș sunt încă semnificative, ceea ce impune intervenții urgente și bine direcționate din partea autorităților.

Republica Moldova continuă să se confrunte cu disparități profunde între mediul rural și cel urban, în ciuda unei ușoare scăderi a ratei sărăciei. Conform experților, locuitorii satelor sunt de peste trei ori mai afectați de lipsurile materiale decât cei din orașe.

Accesul deficitar la apă curentă, canalizare, servicii medicale și transport contribuie semnificativ la menținerea acestei situații, scriu cei de la radiomoldova.

Adrian Lupușor, directorul executiv al Centrului Analitic Expert-Grup, atrage atenția că aceste diferențe trebuie urgent corectate prin politici publice adaptate specificului rural.

Una dintre categoriile cele mai expuse riscului de sărăcie este cea a familiilor cu mai mulți copii. În lipsa sprijinului adecvat din partea statului, aceste gospodării se confruntă cu un nivel crescut de excluziune socială.

El consideră că acest fenomen creează un cerc vicios greu de întrerupt fără intervenții specifice, bine finanțate.

Potrivit metodologiei BNS, sărăcia multidimensională este determinată și de lipsa accesului la educație sau servicii medicale.

Directoarea adjunctă a BNS, Aurelia Spătaru, explică faptul că o persoană este considerată deprivată dacă nu are acces la medic, nu are asigurare medicală sau trăiește într-o gospodărie unde nu există persoane cu studii medii complete.

„Noi am considerat, de exemplu, că persoana este deprivată dacă trăiește într-o gospodărie în care, de exemplu, cel puțin un membru al gospodării nu are asigurare medicală, cel puțin un membru al gospodării, când a vrut să meargă la medic, nu și-a permis lucrul ăsta și asta se poate întâmpla și din perspectiva banilor, nu a avut bani sau din perspectiva rețelei de transport în satul cu răspunzător nu este acces ca să ajungi, de exemplu, în raion să mergi la medic.

Pe de altă parte, componenta de educație am considerat deprivate acele persoane care trăiesc într-o gospodărie în care cel puțin un membru din gospodărie nu are studii secundare complete sau are o persoană care este de vârsta, în intervalul de 15-19 ani, deci tinerii, care nici nu lucrează, nici nu învață, nici nu este integrat în careva instruiri”, a declarat aceasta.