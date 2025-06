În prezent, flota auto a ministerelor și instituțiilor subordonate numără aproximativ 40.000 de autoturisme. Costurile anuale pentru alimentarea acestora cu combustibil depășesc 290 de milioane de lei. Conform estimărilor inițiatorilor proiectului, prin instalarea sistemelor de monitorizare GPS s-ar putea economisi până la 100 de milioane de lei anual, ceea ce reprezintă o reducere semnificativă a risipelor din bani publici.

Cea mai mare parte a economiei prognozate ar veni de la Ministerul Afacerilor Interne, care deține aproape 30.000 de autoturisme. Datele arată că doar în decursul unui singur an, parcul auto al MAI a consumat peste 33 de milioane de litri de carburant. La Ministerul Finanțelor s-a înregistrat un consum mai mare decât la Ministerul Transporturilor, iar la Ministerul Economiei, prețul plătit pe litrul de combustibil a fost cel mai mare: 8,84 lei.

Proiectul prevede măsuri stricte pentru implementare. Dispozitivele GPS vor monitoriza în timp real poziția vehiculului. În lipsa foii de parcurs, angajații nu vor putea deconta cheltuielile cu carburantul. Instituțiile care nu se conformează riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei.

Inițiativa are precedent: în 2022, primărița municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a implementat un sistem similar pentru cele patru mașini ale primăriei. Rezultatul a fost o economie anuală de aproximativ șase tone de combustibil, echivalentul a 34.000 de lei. Lasconi a demonstrat transparență totală, folosind un autoturism dotat cu GPS, ale cărui trasee pot fi urmărite în timp real.

„Am economisit pe an șase tone de combustibil, șase tone! Să ne înțelegem și asta înseamnă vreo 34 de mii de lei pe an. Cu banii ăștia putem să asfaltez o stradă mai mica, e adevărat. Am GPS inclusiv pe mașina pe care o conduc. Eu nu am șofer, eu conduc mașina și se poate vedea în timp real unde călătoresc”, a spus Elena Lasconi.