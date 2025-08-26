Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a explicat că respingerea recentă a unei inițiative legislative în acest sens de către plenul Senatului a avut ca scop facilitarea integrării modificărilor într-un cadru mai amplu și mai bine fundamentat.

Mircea Abrudean a precizat că viitoarele modificări ar urma să reducă semnificativ nivelul pensiilor de serviciu pentru magistrați, însă acestea s-ar situa, în medie, la aproximativ 3.200 de euro lunar.

Această sumă este considerată mult peste nivelul pensiilor medii din Europa, chiar dacă în spațiul public există discuții despre scăderea veniturilor. Președintele Senatului a subliniat că specialiștii vor analiza atent cadrul legislativ pentru a evita eventuale probleme de constituționalitate și pentru a propune cea mai bună soluție.

„În momentul de faţă, după cum ştiţi, Senatul a respins proiectul aflat în fază avansată, iniţiat la începutul anului, tocmai pentru a facilita ca aceste măsuri legate de pensiile magistraţilor să intre în Pachetul 2. (…) Pensia ar urma să fie mult mai mică, ajungând la o medie de aproximativ 3.200 de euro, mult peste media europeană. Depinde cum interpretăm. Făceam doar o precizare aici, pentru că se discută foarte mult despre scăderea pensiilor. O pensie de 3.200 de euro medie, să-i spunem, nu ştiu din ce punct de vedere ar putea fi considerată mică. Se va veni cu soluţia cea mai bună, optimă aici”, a declarat Mircea Abrudean la B1 TV.

În paralel, nemulțumirile din sistemul judiciar s-au concretizat prin proteste. Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a decis suspendarea activității, cu excepția dosarelor urgente.

Printre acestea se numără cele care implică măsuri preventive privative de libertate și cauzele privind ordinele de protecție. Procurorii au anunțat că protestul va fi menținut pe termen nedeterminat, până la retragerea propunerii legislative contestate.

„Din câte ştiu eu, această prevedere legată de pensii ar trebui să intre în Pachetul 2 de măsuri. Vor analiza specialiştii şi, dacă există vreun risc de neconstituţionalitate, cu siguranţă se va găsi soluţia potrivită. Dar, în acest moment, din punctul nostru de vedere, la Senat am avut această abordare, am respins acel act normativ care nu era la fel de complet ca şi cel cu care se vine”, a mai spus preşedintele Senatului.

Amintim că Senatul a respins pe 20 august proiectul inițiat de Crin Antonescu și adoptat anterior de Camera Deputaților. Acesta prevedea reducerea ratei de înlocuire la pensionare de la 80% la 65% și o accelerare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați, de la patru luni pe an la șase luni pe an, până la atingerea vârstei de 65 de ani.