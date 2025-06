Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a remarcat la Eurelectric, un eveniment european pe teme de energie electrică, că România înregistrează un preț de aproximativ 93 de euro pe megawatt-oră, similar cu Grecia și Bulgaria. Simultan, prețul este de doar 17 euro în Franța, iar în Austria se situează la circa 80 de euro. Aceste diferențe pun sub semnul întrebării funcționarea unei piețe unice a energiei la nivel european.

Burduja a subliniat că lipsa interconectivității între anumite state membre, precum Austria și Slovacia, este una dintre cauzele acestor dezechilibre. În opinia sa, lipsa infrastructurii adecvate afectează în special statele de pe flancul estic al Uniunii Europene, unde prețurile sunt constant mai mari. Situațiile meteorologice, precum vântul, pot favoriza Vestul Europei, însă fără interconexiuni suficiente, beneficiile nu sunt distribuite echitabil între state.

Ministrul a subliniat nevoia de investiții în modernizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, ca soluție pentru a nu transfera costurile tranziției către consumatori. El a reamintit că, începând cu Directiva 77 din 2001, Uniunea Europeană a sprijinit financiar producția de energie verde, dar a rămas restantă în privința modernizării rețelelor. România a reușit să contracteze aproximativ 1,9 miliarde de euro pentru rețele, însă ministrul consideră că suma este insuficientă.

Potrivit unor estimări ale ACER, modernizarea rețelelor europene ar necesita până la 100 de miliarde de euro anual până în 2050. Eurelectric indică o sumă de aproximativ 67 de miliarde de euro pe an. Burduja a îndemnat Comisia Europeană ca, în viitoarea perioadă de programare, să aloce fonduri consistente pentru acest sector, subliniind că tranziția energetică nu poate avea loc fără infrastructura necesară.

„Trebuie să investim cu înțelepciune banii pe care îi avem. Din 2001, prin Directiva nr. 77, am subvenționat producția de energie verde. Încă nu sunt suficienți bani pentru rețelele noastre. Cheia aici este că, prin subvenții, vă puteți moderniza rețeaua fără a transfera acest cost către consumatorul final în multe cazuri. România a semnat aproximativ 1,9 miliarde de euro în modernizarea rețelelor, transport și distribuție, dar chiar nu este suficient.

ACER are un studiu care spune că până în 2050 avem nevoie de 100 de miliarde de euro pe an în modernizarea rețelelor noastre. Eurelectric spune că aproximativ 67 de miliarde sau cam așa ceva. Sunt încă mulți bani și nu am ajuns încă acolo. Vorbind despre Comisie, în modul în care concepem următoarea perioadă de programare, mi-ar plăcea să văd o mulțime de bani investiți, deoarece nu există tranziție fără transport”, a mai spus ministrul.