Majorarea impozitului pe marile averi, taxarea companiilor foarte mari și limitarea bonusurilor în instituțiile autonome fac parte dintr-un pachet fiscal dur, menit să reducă deficitul și să crească veniturile statului.

În același timp, Guvernul încearcă să protejeze anumite categorii vulnerabile, dar și să transmită un semnal că luxul și veniturile mari trebuie să contribuie mai mult la buget.

Coaliția a decis ca impozitul pentru marile averi să crească de la 0,3% la 0,9% din valoarea proprietății. Concret, vor fi taxate suplimentar:

locuințele care depășesc valoarea de 500.000 de euro;

autoturismele cu un preț mai mare de 75.000 de euro.

Măsura, propusă de PSD și acceptată de premierul Ilie Bolojan, urmărește creșterea veniturilor bugetare printr-o impozitare mai severă a luxului.

Guvernul a decis ca veteranii de război, persoanele persecutate politic și victimele Holocaustului să fie scutite de la plata impozitului pe proprietate. Totuși, aceștia vor continua să plătească contribuția la sănătate (CASS).

În schimb, persoanele cu handicap grav nu vor beneficia de scutiri, urmând să plătească impozit pe proprietate.

Un alt amendament agreat în ședința de luni prevede reintroducerea impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile care înregistrează venituri mai mari de 50 de milioane de euro.

Această taxă fusese eliminată anterior, dar coaliția a decis să o reactiveze, argumentând că marile companii trebuie să contribuie mai mult la echilibrarea bugetului de stat într-un context de deficit excesiv.

Surse spun că în urma negocierilor din Coaliție, a fost acceptat și un amendament depus de USR, prin care se interzic bonusurile la autoritățile administrative autonome – precum ASF, ANRE sau ANCOM – pentru următorii trei ani.

Forma inițială din Pachetul 2 prevedea un plafon al bonusurilor la echivalentul a două salarii de ministru pe an (aproximativ 26.000 de lei). USR a susținut însă că, în condițiile unui deficit bugetar excesiv, primele și bonusurile trebuie eliminate complet.

Guvernul Bolojan își asumă răspunderea luni seara, de la ora 19:00, în fața Parlamentului, pe cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de reforme:

Modificarea și completarea legislației privind pensiile de serviciu; Stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății; Modificarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Eficientizarea activității unor autorități administrative autonome; Măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Amendamentele au putut fi depuse până luni dimineață la ora 9:00, iar Guvernul le discută într-o ședință extraordinară programată la ora 16:30, înainte de asumarea răspunderii.