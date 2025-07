După mai bine de un an petrecut după gratii, Elena Udrea a ieșit joi, 17 iulie, din Penitenciarul Târgșor, după ce a ispășit o parte din pedeapsa de șase ani, primită într-un dosar de corupție.

Fostul ministru al Transporturilor pare hotărâtă să înceapă o nouă etapă în viața sa, având în plan să își găsească un loc de muncă.

Un sprijin important în această perioadă dificilă i-a fost Gigi Becali, omul de afaceri și patronul clubului FCSB, care a oferit o primă reacție exclusivă pentru FANATIK.

Gigi Becali a dezvăluit că a vizitat-o pe Udrea în închisoare și a păstrat legătura cu familia și avocații acesteia.

Despre controversata Gala Bute, care a fost un element central în condamnarea Elenei Udrea, Becali a comentat ironic:

„(N.r. Elena Udrea a ieșit astăzi de la penitenciar și a ținut să vă mulțumească). Da, păi eu am vorbit cu ea. Eu am fost la ea în vizită acum 3-4 luni. Am fost cu o comisie. Am vorbit cu avocatul ei, cu soțul ei. E bine, e bine acum.

(N.r. Elena Udrea a declarat că nu ar mai face din nou Gala Bute). Păi ce să mai facă? Ce gală să mai facă? Faci Gala Bute și mergi la închisoare? Ce gală să faci?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, pentru FANATIK.