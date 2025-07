Elena Udrea a ieșit din închisoare. Decizia instanței este definitivă și vine după o perioadă de aproape trei ani petrecuți în detenție, în urma condamnării la șase ani de închisoare în Dosarul „Gala Bute”, care a vizat un prejudiciu de aproape 9 milioane de lei. Pedeapsa ar fi urmat să se încheie la termen în 28 august 2027.

Decizia de liberare condiționată a fost luată de Judecătoria Ploiești pe 1 iulie, în timp ce Elena Udrea se afla internată în spital, după o intervenție chirurgicală. Direcția Națională Anticorupție a contestat această hotărâre, invocând gravitatea faptelor și încercările fostului ministru de a se sustrage rigorilor legii, însă Tribunalul Prahova a respins contestația joi, 17 iulie, după ce dosarul fusese înregistrat la începutul lunii.

„Pe la ora 15.30 o să o pot lua de acolo. După trei ani şi jumătate de lupte în instanţe, noi nu am renunţat să sperăm la această veste. A fost o dimineaţă incărcată de emoţii, dar şi de speranţă, eu mi-am luat şi o mică rezervă, dar am fost copleşit de emoţii atnci când am primit vestea eliberării”, a declarat Adrian Alexandrov, partenereul Elenei Udrea, la Digi 24.