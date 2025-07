Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a făcut primele declarații publice după eliberarea din închisoare, unde a executat o pedeapsă de peste trei ani în dosarul „Gala Bute”. Udrea susține că procesul în urma căruia a fost condamnată a fost viciat și că în continuare nu recunoaște acuzațiile formulate de DNA. Prioritatea ei acum este copilul și, spune ea, se va retrage definitiv din viața politică.

Elena Udrea a descris experiența detenției ca fiind extrem de dificilă, afirmând că lunile petrecute în penitenciar au fost o adevărată încercare fizică și psihică.

Aceasta a fost eliberată după trei ani și patru luni din Penitenciarul de la Târgșor, unde, potrivit propriei relatări, condițiile au fost extrem de dure, în special pentru femei. Udrea a spus că a fost o „încercare de la Dumnezeu”, pe care a reușit să o depășească doar prin credință.

„M-ați întrebat cum este. Este minunat, îi mulțumesc lui Dumnezeu că această încercare s-a terminat, a fost mult, e greu și o lună în penitenciar, cu atât mai mult trei ani și patru luni consecutiv. Am considerat-o o încercare de la Dumnezeu, peste care am trecut cu puterea lui.

Ea a descris cum este aglomerația și lipsa de confort din penitenciar, unde într-o cameră de opt paturi locuiau 14 persoane, iar temperaturile ajungeau la 50 de grade.

Dacă atunci am venit cu nădejde pentru justiție, și acum voi rămâne aici, pentru că vreau să-mi cresc copilul în România, alături de familie”, a mai spus ea.

Eu m-am întors în România când puteam să nu mă întorc, cu nădejdea că și eu voi fi rejudecată după ce în 2018 CCR a spus că am fost judecată ilegal de completul de 5. Doar în cazul meu această rejudecare nu a avut loc și am ajuns în penitenciar.

Fosta ministră a povestit și despre implicarea sa în procesul de alfabetizare a unor deținute care nu știau să scrie sau să citească.

Eliberarea Elenei Udrea nu a fost lipsită de controverse. Direcția Națională Anticorupție a contestat decizia Judecătoriei Ploiești care a aprobat liberarea condiționată. Procesul în care se judecă această contestație este în derulare la Tribunalul Prahova, cu termen stabilit pe 17 iulie.

DNA susține că Udrea nu și-a recunoscut faptele și, prin urmare, nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi reabilitată.

În replică, fosta ministră invocă o decizie a Curții Constituționale din 2018, care ar fi constatat că a fost condamnată de un complet nelegal de judecători.

După ce a petrecut mai bine de trei ani în detenție, Elena Udrea afirmă că nu are nicio intenție de a reveni în politică. Aceasta a spus că dorința sa este de a-și crește copilul, departe de lumina reflectoarelor, și că vrea o viață cât mai discretă.

„Gândindu-mă la experiența mea, nu-mi mai trece prin cap să fac politică. Văzând cine face politică, m-ar cam bate gândul, dar asta ca o glumă. Am lăsat-o pe fata mea când îmi venea până la brâu și acum nici nu mai pot să o iau în brațe” a spus Udrea, precizând că prioritatea absolută rămâne fiica sa, Eva.

Fosta ministră a menționat că fiica ei a fost nevoită să își petreacă anii formativi vizitând-o în penitenciar, o experiență traumatizantă pentru orice copil.

Elena Udrea a anunțat că dorește să se implice în sprijinirea foștilor deținuți după eliberare, prin activitatea într-un ONG. Scopul său este să ajute persoane aflate în situații similare să se reintegreze în societate și să își reconstruiască viața.

Nu știu ce îmi rezervă viitorul, vreau să am o viață extrem de privată cu copilul meu”, a transmis Elena Udrea” a precizat ea.

De asemenea, Udrea a dezvăluit că în prezent nu are o sursă de venit și se va baza pe sprijinul financiar al soțului său până când va putea reveni pe piața muncii. Ea afirmă că își dorește să aibă o viață cât mai liniștită și departe de tumultul mediatic care a înconjurat-o în ultimii ani.

lena Udrea a povestit că, în perioada petrecută în penitenciar, a lucrat cu femei care nu avuseseră șansa, până la vârste de 50-60 de ani, să învețe să scrie sau să citească, iar ea le-a ajutat în acest sens. A spus că își dorește să facă același lucru și cu fiica sa, care urmează să înceapă clasa întâi.

Ea a mai declarat că s-a implicat în orice activitate i s-a încredințat, a ascultat numeroase povești de viață și că multe dintre deținute și-au pus speranța în ea pentru a le face cunoscute situațiile. Udrea a transmis că le este recunoscătoare și că va vorbi public despre condițiile și experiențele lor, subliniind că, deși ea nu a beneficiat nici măcar de o permisie de 24 de ore, alte persoane în situații similare au primit uneori chiar și opt zile.

„Am lucrat cu femei extraordinare, care n-au avut ocazia până la 50-60 de ani să învețe să scrie, am învățat zeci de femei să scrie, să citească și aș vrea să fac același lucru cu fetița mea care intră clasa întâi. Orice mi s-a dat de lucru am lucrat, au fost momente de care mă bucur, am auzit sute de povești de viață care și-au pus speranța în mine să vorbesc despre speranța lor.

Le mulțumesc din suflet, le iubesc, am stat trei ani și jumătate aproape împreună aici, nu le uit și voi spune tuturor situația lor, poveștile lor și sper ca și cum am reușit ca părinții să își poată atinge copiii, să îi țină în brațe, cum am reușit lucruri legate de permisii. Dacă eu eram vulnerabilă, cum se face că nenumărate persoane aflate în situația mea, au primit permisii și de opt zile? Nu mi s-au dat 24 de ore să fiu lângă copilul meu.

Aș vrea să văd câți bărbați trec prin pușcărie cum am trecut eu, așa că lăsați-mă. Soțul nu înțelege că eu sunt nevorbită”, a mai declarat ea.