Înaintea summitului programat între Vladimir Putin și Donald Trump, liderii europeni au subliniat nevoia menținerii presiunii asupra Moscovei și a sprijinului continuu pentru Ucraina. Întâlnirea celor doi președinți este programată pentru 15 august, în Alaska, și generează neliniște la Kiev, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski nu a fost invitat la negocieri.

Președintele ucrainean a reacționat dur față de excluderea Ucrainei din discuții.

„Orice decizie luată împotriva noastră, orice decizie luată fără Ucraina, ar fi o decizie împotriva păcii”, a transmis acesta pe rețelele sociale. El a reiterat poziția țării sale: „ucrainenii nu îşi vor abandona pământul ocupanţilor”.

În discursul său zilnic, susținut sâmbătă seara, Zelenski a subliniat din nou: „Trebuie să existe un sfârşit onest al acestui război şi depinde de Rusia să pună capăt războiului pe care l-a început”. În prezent, aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei este ocupat de armata rusă.

Într-o declarație comună, liderii marilor puteri europene au transmis că „doar o abordare care să combine diplomaţia activă, sprijinul pentru Ucraina şi presiunea asupra Federaţiei Ruse” poate aduce rezultate.

Ei au salutat eforturile lui Trump de a încheia conflictul, menționând:

„Salutăm activitatea preşedintelui Trump de a opri masacrul din Ucraina” și au reafirmat angajamentele: „suntem pregătiţi să sprijinim această activitate atât pe cale diplomatică, cât şi prin menţinerea sprijinului nostru militar şi financiar substanţial pentru Ucraina” și „prin menţinerea şi impunerea de măsuri restrictive împotriva Federaţiei Ruse”.

În continuare, aceștia au subliniat că „Calea către pace în Ucraina nu poate fi trasată fără Ucraina”, reiterând opoziția față de modificarea forțată a frontierelor internaționale și menționând că „actuala linie de contact (linia frontului) ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”.

Declarația este semnată de liderii Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Marii Britanii, Finlandei și de președinta Comisiei Europene.

Anunțul întâlnirii dintre Putin și Trump a declanșat o avalanșă de consultări diplomatice. Zelenski a purtat discuții telefonice cu Emmanuel Macron și cu premierul spaniol Pedro Sanchez, cerând o poziție comună a aliaților occidentali.

La Londra, ministrul britanic de externe David Lammy s-a întâlnit cu vicepreședintele american JD Vance, cu Andriï Iermak (șeful administrației prezidențiale ucrainene), cu fostul ministru al apărării Rustem Omerov și cu consilieri europeni pentru securitate, pentru a discuta pașii următori în direcția păcii.

Pe de altă parte, președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a discutat telefonic cu Vladimir Putin, în timp ce liderul de la Kremlin nu a mai vizitat SUA din 2015. Deși Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele său, Statele Unite nu recunosc această instanță, motiv pentru care Putin nu riscă arestarea pe teritoriul american.

După mai bine de trei ani de război, condițiile impuse de Rusia pentru încheierea conflictului rămân inacceptabile pentru Ucraina. Moscova solicită recunoașterea anexării regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie, Herson și Crimeea, oprirea sprijinului militar occidental și renunțarea la aspirațiile euro-atlantice.

În schimb, Kievul cere retragerea completă a trupelor ruse, garanții de securitate și continuarea sprijinului militar occidental, inclusiv desfășurarea unui contingent european – o cerere respinsă categoric de Rusia.

Situația de pe front: Rusia avansează în estul Ucrainei

Pe teren, confruntările continuă cu intensitate. Forțele ruse, mai bine echipate și numeroase, înregistrează avansuri în estul țării. Ministerul rus al Apărării a anunțat sâmbătă capturarea orașului Yablonivka, din regiunea Donețk.

În prezent, trupele Moscovei amenință serios localități strategice precum Kostiantynivka și Pokrovsk din Donbass, dar și orașul Kupiansk, din regiunea Harkov.