Evaziunea de TVA este, potrivit lui Radu Georgescu, unul dintre cele mai greșit înțelese subiecte din economia românească.

„Harababura actuală economică din România este generată de lipsa cunoștințelor minime de economie și de contabilitate”, afirmă acesta într-o postare pe Facebook.

El spune că a ales să nu mai participe la emisiuni TV, pentru că dezbaterile sunt pline de fraze goale și teorii nefondate.

„Fac urticarie când aud oameni care vorbesc în clișee economice care nu au nicio bază reală”, adaugă economistul.

În opinia sa, percepția publică este distorsionată de repetarea unor afirmații fără bază concretă. Statisticile vehiculate vorbesc despre un deficit de colectare de 30% din TVA, ceea ce ar face din România „campioana” Europei la evaziune. Radu Georgescu respinge această concluzie simplistă și ridică o întrebare retorică:

„Asta înseamnă că românii sunt cei mai mari hoți din Europa? Eu nu cred așa ceva”.

Pentru a susține aceste afirmații, el se bazează pe experiența sa practică acumulată în peste 20 de ani de activitate, perioadă în care a întocmit „zeci de mii de deconturi de TVA”. Această experiență îl face să privească cu scepticism orice declarație venită din partea persoanelor fără contact direct cu mecanismele fiscale.

Economistul relatează un episod dintr-o emisiune televizată de acum un an, unde a fost invitat alături de „un tip care este foarte vocal în media legat de evaziunea de TVA”. În timpul discuției, Radu Georgescu a realizat că interlocutorul său „nu știe cum se calculează TVA-ul de plată la firme” și, mai mult, că „nu a făcut niciun decont de TVA în viața lui”.

„Păi și atunci cum vorbești de evaziunea de TVA dacă nu înțelegi cum funcționează TVA-ul?”, a întrebat economistul.

El spune că a încercat să explice mecanismul, însă nu a primit niciun răspuns clar la argumentele prezentate.

Acest episod este folosit de Radu Georgescu pentru a evidenția o problemă mai amplă: în spațiul public există persoane cu vizibilitate mare, dar fără expertiză reală în domeniu. Pentru publicul larg, acest lucru poate crea confuzie și poate întreține mituri economice greu de demontat.

„Nimeni nu știe cât este evaziunea de TVA dintr-o țară”, afirmă categoric Radu Georgescu.

Evaziunea, explică el, înseamnă lipsa emiterii facturii sau a bonului fiscal atunci când se vinde un produs ori un serviciu. Acest lucru face imposibilă cuantificarea exactă, pentru că „evazioniștii nu declară datele financiare”.

Toate rapoartele care încearcă să estimeze acest fenomen sunt, potrivit economistului, „simple speculații”. Diferențele de colectare pot fi influențate de multe variabile și nu pot fi puse automat pe seama necinstei populației.

El subliniază și contrastul dintre mediul privat și cel de stat.

„Orice firmă privată primește poprire pe conturi în 15 zile dacă nu plătește TVA-ul. Doar firmele de stat pot funcționa cu datorii mari la TVA. Dar aici este o altă poveste. Statul se fură singur”, spune Georgescu.

Economistul clarifică natura acestei taxe: „TVA-ul este o taxă pe consumul populației. Pe scurt, populația plătește TVA-ul”.

În 2025, aproximativ 80% din consum se realizează prin marile lanțuri de magazine, dintre care 70% sunt internaționale și 10% naționale.

În aceste rețele, evaziunea de TVA este practic inexistentă.

„Nu cred că nu primești bon de la Carrefour, Penny, Dedeman, Altex, McDonald’s etc”, spune el.

Prin contrast, în state precum Grecia, Spania sau Italia, unde comerțul este dominat de magazine mici, nivelul evaziunii este „infinit mai mare”. Aceste țări, menționează Georgescu, „și-au protejat micile companii”.

Astfel, realitatea economică românească diferă semnificativ de imaginea promovată public. Marea majoritate a tranzacțiilor au loc în rețele cu proceduri stricte și cu un control fiscal ridicat, ceea ce reduce considerabil posibilitatea evaziunii.

„După cum îi spune și numele, TVA-ul este o taxă pe valoare adăugată”, explică Georgescu.

Fiecare firmă din lanțul economic adaugă o parte din această taxă, dar consumatorul final este cel care o suportă integral.

Economistul adaugă că, „dacă prin absurd toate firmele ar face evaziune (producător, importator, distribuitor), această evaziune dispare în momentul în care se emite bon fiscal de către Carrefour etc.”. Acest aspect arată că mecanismul TVA-ului are încorporate puncte de colectare care limitează pierderile fiscale.

Pentru publicul care nu este familiarizat cu detaliile tehnice, explicațiile sale reprezintă o clarificare importantă. Ele arată că dezbaterea despre evaziune trebuie purtată pe baza mecanismelor reale și nu pe presupuneri generale.

În finalul mesajului, economistul își exprimă nemulțumirea față de nivelul dezbaterilor publice:

„Din păcate, în scena politică și în media este inflație de oameni care își dau cu părerea despre orice, fără să înțeleagă cu adevărat ce spun”.

Această observație nu vizează doar domeniul fiscal, ci și modul general în care sunt tratate subiecte economice importante. În lipsa unei informări corecte, publicul riscă să fie expus la mituri persistente, care influențează percepția colectivă despre economie.