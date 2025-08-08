Economistul Radu Georgescu avertizează asupra provocărilor economice majore cu care se va confrunta România în anii următori. El explică faptul că România trebuie să reducă deficitul bugetar anual cu sume cuprinse între 60 și 100 de miliarde de lei, însă acest obiectiv este dificil de atins fără impact negativ, având în vedere opoziția sindicatelor față de concedieri, refuzul populației de a accepta majorarea taxelor și reticența firmelor față de creșterea impozitului pe profit.

Aceste constrângeri vor conduce la o scădere semnificativă a banilor disponibili în economie, ceea ce echivalează cu o „secetă economică”. Radu Georgescu compară această situație cu o transformare a economiei României, de la o „vegetatie tropicală”, adică o economie abundentă în resurse, la una cu „vegetatie desertică”, adică o economie cu resurse limitate. Astfel, vor exista mult mai puțini bani care să alimenteze activitatea economică.

„Lectia zilnica de economie

In acest articol iti voi explica ce se va intampla cu Romania in urmatorii ani din punct de vedere economic

De asemenea iti spun ce ar trebui sa faci din punct de vedere economic

Observ ca sunt putini cei care inteleg ce se intampla

De asemenea. multi oameni nu sunt pregatiti financiar si mental

Toata lumea intelege ca Romania trebuie sa reduca deficitul cu 60-100 miliarde lei

Anual

Dar sindicatele nu vor concedieri

Oamenii nu vor cresteri de taxe

Firmele nu vor cresterea impozitului pe profit

Pentru economia numita Romania , nici nu conteaza de unde vine aceasta reducere de deficit

Pur si simplu vor fi mult mai putini bani in piata

Vor fi mult mai putini bani care vor iriga economia numita Romania”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

În fața acestei „secete”, oamenii și companiile dispun de trei soluții principale. Prima soluție este „să forăm după apă”, ceea ce înseamnă să se reinventeze, să producă produse și servicii adaptate noii realități economice, iar oamenii să devină performanți în domenii de nișă, comparabil cu cei mai buni foratori dintr-un teren arid.

A doua soluție este „să învățăm să trăim cu mai puțină apă”, adică să reducem cheltuielile și să fim mai atenți la resursele financiare. A treia opțiune este „să căutăm o regiune unde nu este secetă”, referindu-se la migrația românilor care au ales să muncească în străinătate pentru un trai mai bun.

„In Romania incepe sezonul secetos

Economia Romaniei va trece de la o vegetatie tropicala la o vegetatie mai mult desertica deoarece va fi mai putina apa ( bani)

Oamenii si companiile au doar 3 solutii

1 Sa foram dupa apa

Adica firmele sa se reinventeze. Sa produca servicii si produse pentru sezonul secetos

Iar oamenii sa fie in top 10% din domeniul lor in foraje

2 Sa invatam sa traim cu mai putina apa

Adica sa reducem din cheltuieli

3 Sa cautam o regiune unde nu este seceta

Adica ce au facut romanii plecati in alte tari sa munceasca”, a subliniat economistul.

Georgescu subliniază că nu mai există soluții generale la nivel de țară, deoarece acestea ar fi trebuit implementate cu ani în urmă, înainte ca „sezonul secetos” economic să înceapă. În prezent, soluțiile sunt individuale, iar înțelegerea modului în care funcționează economia devine esențială pentru a asigura o „cantitate suficientă de apă” – adică resurse financiare pentru familie – și pentru a-ți putea construi o „oază” personală în acest context economic dificil.

„Nu mai sunt solutii generale de tara

Solutiile generale de tara puteau fi luate acum 3-4 ani

O tara nu se pregateste de seceta cand deja a inceput sezonul secetos

Acum sunt doar solutii individuale

De aceea este foarte important sa intelegi cum functioneaza economia pentru a putea avea o cantitate suficienta de apa pentru familia ta

Si pentru a-ti face o oaza in desert”, a conchis acesta.

