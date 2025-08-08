În opinia lui Victor Ponta, măsurile fiscale dure adoptate în 2025 nu au adus reducerea deficitului bugetar, ci dimpotrivă, au dus la creșterea acestuia. Datele pe primele șase luni arată un deficit mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar prognoza pentru finalul anului indică o deteriorare și mai accentuată.

Ponta susține că banii suplimentari colectați din taxe și împrumuturi nu se îndreaptă către investiții sau dezvoltare economică, ci sunt direcționați în principal către importuri și către plata dobânzilor mari la împrumuturile externe. El consideră că prăbușirea producției interne a forțat economia să depindă tot mai mult de bunuri aduse din afara țării, ceea ce duce la o pierdere de capital național.

„Este o japcă pe față, dar trebuie să înțelegi unde se duc banii, pentru că va fi mai rău, nu va fi mai bine, nu se reduce deficitul. Pe primele șase luni avem deficit și mai mare. Pe anul acesta vom avea deficit mai mare decât pe anul trecut”, a declarat Ponta la „Marius Tucă Show”.

Fostul premier a atras atenția că România s-a angajat în fața Uniunii Europene să reducă deficitul bugetar la 3% din PIB, însă costurile dobânzilor depășesc deja acest nivel. Estimările sale indică faptul că, în anii următori, dobânzile ar putea ajunge la 4% sau chiar 5% din PIB.

„Banii se duc în două direcții – ori în mod direct la produsele pe care le cumpărăm pentru că am omorât producătorul intern și atunci nu mai poți să cumperi nimic produs în România; al doilea lucru, se duc la dobânzile uriașe”, a mai spus fostul premier.

El respinge ideea că retrogradarea ratingului de țară la categoria „junk” ar bloca accesul României la finanțare, argumentând că investitorii internaționali continuă să împrumute țara la dobânzi ridicate, chiar de peste 8%.

„Teoretic, pe criterii europene, trebuie să ajungem la deficit 3% din PIB. Numai dobânzile sunt peste 3%. La anul vor fi 4%, 5%. Povestea asta că ne bagă la junk și nu ne mai împrumută e o vrăjeală, pentru că numai nouă ne pot da banii cu dobândă 8%”, a susținut Ponta.

Potrivit lui Ponta, efectele acestor politici economice se resimt direct în nivelul de trai al populației. Tot ce românii au reușit să economisească în ultimul deceniu este, în opinia sa, erodat și transferat în afara țării prin importuri și prin plata dobânzilor uriașe. El avertizează că acest proces duce la o slăbire a bazei economice interne și la pierderea resurselor acumulate cu efort în ultimii ani.