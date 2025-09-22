Specialiștii DNSC atrag atenția asupra unui mit frecvent întâlnit în rândul utilizatorilor: „Eu nu păstrez informații sensibile online”. În realitate, chiar și date care par banale – adresa de e-mail, numele, data nașterii sau locația – pot fi transformate de atacatori într-un profil digital complet.

Acest profil le permite să acceseze conturi bancare, să compromită platforme online sau să lanseze atacuri prin inginerie socială.

„Chiar dacă ție ți se par neimportante, datele tale pot deveni cheia către întreaga ta identitate digitală”, transmite DNSC.

Pentru a limita șansele de expunere, DNSC recomandă utilizatorilor să evite publicarea excesivă de date personale și să activeze autentificarea cu doi factori pe conturile importante. Totodată, sunt recomandate parole unice și complexe, precum și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate.

Măsurile simple, aplicate constant, pot diminua semnificativ riscul ca infractorii să exploateze aceste informații aparent inofensive.

Într-o alertă anterioară, DNSC a semnalat o metodă prin care victimele primesc mesaje ce par oficiale, legate de confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate pe rețelele sociale.

Formularul transmis este însă fals, iar datele colectate ajung direct la atacatori, care preiau controlul asupra paginii pentru a desfășura noi tentative de fraudă.

„A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin reţelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecţionează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării şi folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor”, arăta DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Pentru a se proteja, utilizatorii sunt îndemnați să nu acceseze linkuri din mesaje suspecte, mai ales de la persoane necunoscute. În cazul unor îndoieli privind securitatea unei pagini, accesul trebuie făcut direct din site-ul oficial al rețelei de socializare, nu prin linkul primit.

DNSC mai recomandă să nu fie oferite niciodată parole, coduri OTP sau date de autentificare prin formulare suspecte și să fie raportat conținutul fraudulos pe platforma oficială: https://pnrisc.dnsc.ro.