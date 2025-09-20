Formularul transmis prin aceste mesaje redirecționează datele sensibile către atacatori, care le pot folosi ulterior pentru deturnarea paginii și pentru propagarea altor tentative de fraudă. Aceste atacuri sunt concepute să inducă în eroare utilizatorii și să le compromită conturile pe termen lung.

Pentru a evita astfel de fraude, DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile din mesaje suspecte, mai ales dacă provin de la persoane necunoscute. În cazul în care există dubii privind starea paginii, este indicat să se acceseze direct site-ul oficial al rețelei de socializare, evitând orice link transmis prin mesaje.

„AVERTIZARE: noi tentative de fraudă propagate prin mesaje pe platformele de social media. A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin rețelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor”, informează DNSC într-o postare realizată pe Facebook.

De asemenea, nu trebuie furnizate parole, coduri OTP sau alte date de autentificare prin formulare suspecte. Orice conținut suspect poate fi raportat către DNSC prin platforma oficială.

„Recomandări: Nu accesa linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute. Dacă ai dubii privind situația paginii tale, intră direct pe site-ul oficial al rețelei de socializare, nu prin link-ul din mesaj. Nu oferi niciodată parole, coduri OTP, sau alte date de autentificare prin formulare suspecte. (…) Fii vigilent, protejează-ți datele și limitează răspândirea tentativelor de fraudă”, subliniază specialitșii.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Amintim că DNSC a lansat mai multe avertismente în ultima perioadă. Anterior, specialiștii au atras atenția asupra importanței parolelor în protejarea datelor personale și financiare.

DNSC subliniază că mulți utilizatori folosesc aceeași parolă pentru mai multe conturi, ceea ce reprezintă un risc major: dacă un cont este compromis, atacatorii pot accesa rapid și celelalte conturi asociate.

„Într-o lume digitală în care aproape fiecare aspect al vieții noastre este legat de conturi online — e-mail, rețele sociale, aplicații bancare, magazine online — parolele devin cheia care protejează datele noastre personale și financiare. Din păcate, mulți utilizatori reutilizează aceleași parole pe platforme multiple. Această practică este extrem de riscantă: odată ce un cont este compromis, atacatorii pot folosi aceeași parolă pentru a accesa rapid și celelalte conturi asociate”, a informat DNSC.

Pentru a preveni astfel de situații, este recomandat ca fiecare cont să aibă o parolă unică și complexă, să se evite parolele simple sau evidente, să se folosească un manager de parole pentru securizarea lor și să se activeze autentificarea cu doi factori (2FA) oriunde este posibil.