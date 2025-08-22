Funcționalitatea Kitului de siguranță reunește mai multe opțiuni de securitate într-un singur loc din aplicația Home’Bank. Utilizatorii pot verifica ce setări sunt active și pot activa altele suplimentare, pentru un nivel mai ridicat de protecție. Printre acestea se numără parolele puternice, notificările în timp real, confirmările prin SMS, setarea unui dispozitiv de încredere și actualizarea constantă a aplicației.

În perioada campaniei, clienții ING au activat în număr mare opțiunile disponibile:

Autentificarea biometrică – peste 60.000 de activări, pentru acces rapid și sigur prin amprentă sau recunoaștere facială.

Geolocalizarea tranzacțiilor – peste 45.000 de activări, pentru blocarea automată a plăților suspecte din alte țări.

Notificările push – aproape 27.000 de activări, pentru alerte în timp real privind orice activitate în cont.

Acestea au fost completate de alte măsuri, precum schimbarea parolelor cu variante mai complexe și confirmările prin SMS.

Pentru a transmite mesajul de prevenție într-un mod relaxat, ING a lansat campania „Distracție în siguranță, fără gogoși financiare”, parte din proiectul SummerKiss pe litoral. Pornind de la expresia „a vinde gogoși”, banca a explicat tipologiile de fraudă prin mesaje amuzante și vizuale atractive:

„Gogoașa dulce-de-lege” – impersonarea autorităților.

„Gogoașa imediată” – presiunea de a accepta rapid oferte false.

„Gogoașa profit-erol” – promisiuni de câștiguri garantate.

„Gogoașa haihui” – tentative de acces neautorizat din alte locații.

Inițiativa a avut un impact vizibil: unul din cinci clienți a accesat soluțiile de securitate din Home’Bank în această perioadă.

„Am pornit de la o observație simplă: atunci când suntem în vacanță, ne relaxăm și lăsăm garda jos. Exact în acele momente, fraudatorii profită de slăbiciunile noastre. Așa că am decis să aducem un mesaj de siguranță în cel mai neașteptat loc și sub o formă cât mai prietenoasă. Vrem ca oamenii să se distreze și, în același timp, să plece de pe plajă cu un bagaj de cunoștințe care-i va proteja pe termen lung. Feedback-ul a fost foarte bun, iar 20% dintre clienți au accesat în această perioadă soluțiile de securitate din Home’Bank.”, a declarat Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention ING Bank România.

ING Bank România subliniază că securitatea financiară online nu înseamnă doar folosirea instrumentelor digitale, ci și atenția personală. Evitarea link-urilor suspecte, verificarea constantă a setărilor și activarea măsurilor suplimentare oferite de bancă creează o barieră solidă împotriva fraudelor. Astfel, combinația dintre educația digitală și tehnologia de protecție devine esențială pentru siguranța financiară de zi cu zi.