Protecția online devine regulă, nu excepție. Într-o perioadă în care vacanța relaxează vigilența, dar stimulează activitatea fraudatorilor, ING Bank România a reușit să aducă în atenția publicului un subiect critic: securitatea financiară digitală. Campania „Distracție în siguranță, fără gogoși financiare”, lansată între 7 și 18 august, a generat aproape 400.000 de vizite în Kitul de siguranță din aplicația Home’Bank, confirmând interesul crescut al românilor pentru protecția conturilor bancare.

Kitul de siguranță este o funcționalitate centrală în aplicația Home’Bank, gândită pentru a reuni toate setările de securitate necesare protejării conturilor. Utilizatorii pot verifica ce opțiuni au deja active și pot activa altele noi, crescându-și astfel nivelul de siguranță.

„Fraudatorii urmăresc scopuri precise: să obțină datele cardului, informațiile de autentificare sau să determine persoanele să facă plăți direct în conturile lor. Pentru a adăuga un strat suplimentar de protecție, am dezvoltat instrumente precum Kitul de siguranță. Geolocalizarea, setarea unui dispozitiv de încredere, folosirea parolelor puternice, confirmarea prin SMS și activarea notificărilor fac tranzacțiile mult mai sigure. Totodată, prevenția începe de la atenția fiecărei persoane: evitarea link-urilor suspecte și aplicarea constantă a măsurilor de securitate creează o protecție solidă, esențială pentru siguranța financiară pe termen lung.” – Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention ING Bank România.

Funcționalitățile au fost activate masiv în perioada campaniei:

Autentificarea biometrică (amprentă sau recunoaștere facială): peste 60.000 de activări;

Geolocalizarea tranzacțiilor, blocând automat operațiunile suspecte din alte țări: peste 45.000 de activări;

Notificări push, alerte în timp real pentru fiecare activitate din cont: aproape 27.000 de activări.

Alte măsuri – parole complexe, confirmarea prin SMS, setarea unui dispozitiv de încredere – au completat tabloul, semnalând o nevoie evidentă: vigilența digitală nu mai este opțională.

Fraudele bancare online nu înseamnă doar bani pierduți punctual, ci și costuri ascunse pentru economie. O tranzacție fraudată înseamnă proceduri de recuperare, blocaje temporare, neîncredere în sistem. Pentru mediul de afaceri, aceste atacuri cresc cheltuielile cu securitatea IT, iar pentru cetățean, orice clipă de neatenție se poate traduce în pierderi greu de recuperat.

Faptul că 20% dintre clienți au accesat soluțiile de securitate în doar câteva zile arată că oamenii simt presiunea fenomenului. Într-o societate unde bankingul digital a devenit norma, securitatea digitală devine parte a contractului social între bancă și client.

Campania ING a mizat pe o abordare creativă: metafora „gogoșilor financiare”, inspirată de expresia „a vinde gogoși”, pentru a explica tipologiile de fraudă.

„Gogoașa dulce-de-lege” – impersonarea autorităților;

„Gogoașa imediată” – presiunea de a lua decizii rapide pe baza unor oferte false;

„Gogoașa profit-erol” – promisiuni nerealiste de câștig garantat;

„Gogoașa haihui” – tentative de accesare a contului din alte locații.

Astfel, un mesaj arid – identificarea tipologiilor de fraudă – a fost transformat într-un instrument de alfabetizare digitală, accesibil oricui.

„Am pornit de la o observație simplă: atunci când suntem în vacanță, ne relaxăm și lăsăm garda jos. Exact în acele momente, fraudatorii profită de slăbiciunile noastre. Așa că am decis să aducem un mesaj de siguranță în cel mai neașteptat loc și sub o formă cât mai prietenoasă. Vrem ca oamenii să se distreze și, în același timp, să plece de pe plajă cu un bagaj de cunoștințe care-i va proteja pe termen lung. Feedback-ul a fost foarte bun, iar 20% dintre clienți au accesat în această perioadă soluțiile de securitate din Home’Bank.” – Alin Becheanu, ING Bank România.

Campania a transformat două plaje populare în spații de învățare prin divertisment:

Concursuri cu premii și gogoși – peste 1000 de gogoși oferite, alături de 2000 de premii și dedicații muzicale „pentru fraudatori”;

Activări interactive – peste 1000 de quiz-uri pe teme de siguranță online, show-uri creative și demonstrații de mentalism;

Dialog direct cu experții – un interviu live cu un specialist antifraudă ING, care a oferit publicului sfaturi aplicabile imediat.

Prin colaborarea cu influenceri și prin designul relaxat al activărilor, mesajul a fost livrat fără să pară o lecție obligatorie.

Campania dovedește că prevenția digitală poate fi „vândută” publicului dacă este livrată într-o formă prietenoasă. Pe termen scurt, cifrele arată un succes de mobilizare: zeci de mii de activări de funcționalități suplimentare.

Pe termen lung, însă, adevărata miză este construirea unei culturi a vigilenței digitale. Dacă azi doar o parte dintre utilizatori își securizează conturile, în câțiva ani astfel de obiceiuri ar putea deveni standard, în același fel în care folosirea centurii de siguranță în mașină a devenit reflex social.