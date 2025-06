De data aceasta, evenimentul ING si DNSC a adus informații din parte următorior vorbitori:

Una dintre cele mai întâlnite metode de fraudă bancară în România este spoofing-ul – o tehnică prin care atacatorii se dau drept reprezentanți ai băncii sau ai unei instituții oficiale, folosind numere de telefon false.

Într-un astfel de scenariu, victima este apelată telefonic de o persoană care se prezintă ca angajat al băncii. Pentru a părea convingător, atacatorul o îndeamnă să caute numărul de telefon afișat pe internet, unde descoperă că este într-adevăr asociat cu instituția respectivă. Această verificare superficială îi oferă victimei o falsă siguranță, consolidând încrederea în interlocutor.

După ce încrederea este câștigată, escrocul afirmă că banca a detectat o breșă de securitate în contul victimei. Sub pretextul că banii trebuie protejați, i se cere să transfere întreaga sumă disponibilă într-un „cont securizat”. În realitate, contul aparține unei rețele de crimă organizată, iar fondurile devin imposibil de recuperat odată transferate.

Tactica este însoțită de presiune psihologică: victimei i se induce ideea de urgență, iar decizia trebuie luată rapid. Această stare de panică determină persoana să urmeze instrucțiunile fără a mai pune întrebări sau a verifica suplimentar situația.

O altă variantă a înșelăciunii implică anunțul fals că victimei i-a fost aprobat un credit bancar. Surprinsă și îngrijorată, aceasta neagă faptul că ar fi făcut vreo solicitare. Escrocul continuă, susținând că datele personale i-au fost furate și că situația va fi raportată imediat la poliție.

Pentru a întări povestea, după doar câteva momente victima este sunată de o altă persoană, care se recomandă drept comisar de poliție. Acesta îi spune că este victima unei fraude informatice și că trebuie să colaboreze cu autoritățile pentru a-i prinde pe făptași. Cu un discurs bine pregătit și un ton autoritar, „comisarul” determină victima să ofere informații sau chiar să transfere bani pentru „a ajuta ancheta”.

În aplicaţia Home’Bank, vom lansa în curând funcționalitatea „Închide-i apelul Fraudei”, un mesaj afișat clientului atunci când are un apel în curs și este pe cale să semneze o plată în lei în aplicația mobilă. Este fundamental să reținem că reprezentanții băncii sau autoritățile nu vor pune niciodată presiune pe o persoană să confirme o plată, pentru a fi în siguranță”, a declarat Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention, ING Bank România.

De asemenea, exclusiv pentru Capital, Becheanu a mai spus:

”Noi vedem că, de la ediție la ediție, lucrurile evoluează în bine. noi vedem că avem un impact din ce în ce mai mare asupra populației și din ce în ce mai multă ume știe să se ferească de acest tip de fraudă.

Totuși, nu trebuie să uităm că aceste scheme se diversifică nu de la an la an, ci de la lună la lună și aici parteneriatul cu media este foarte important pentru informarea cetățenilor, dicolo de mijloacele pe care le are ING la îndemână.

Cât despre aplicație, noutatea pe care o vom avea noi de la început de iulie folosește atunci când cineva ne sună și avem și aplicația bancară deschisă și persoana este solicitată să facă o plată ilegală, pe ecran va apărea un reminder care îi cere să se oprească. Deci serviciul va fi inclus direct în aplicația bancară”.