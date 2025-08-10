Plaja Egkremnoi este o porțiune uimitoare de coastă pe insula Lefkada (cunoscută și sub numele de Lefkas) din Marea Ionică, Grecia. Este renumită pentru frumusețea sa uluitoare, apele cristaline și locația izolată, la baza unor stâncilor calcaroase impunătoare.

Mediul neatins și atmosfera relaxată o fac destinația perfectă pentru turiștii care caută liniște și relaxare la malul mării. Activitățile comerciale și dezvoltarea redusă o fac și mai liniștită, potrivit Worldwideschooling.

Este accesibilă printr-o serie de scări abrupte sculptate în faleză. Va trebui să mergeți pe jos aproximativ 1,6 kilometri de la parcare, apoi să coborâți 400 de trepte.

Nu încercați să urcați scările cât timp este foarte cald pentru că este extrem de obositor. Dacă nu sunteți în formă, luați o barcă din Vasiliki pentru a vedea Egkremnoi și Porto Katsiki într-un singur tur.

Nisipurile albe de siliciu și apele turcoaz ale plajei Whitehaven sunt o priveliște de neuitat. Plaja care pare aproape suprarealistă are puțin peste 7 km lungime, ceea ce o face o destinație perfectă pentru călătorii care doresc să experimenteze nisipuri albe nesfârșite și ape limpezi pe fundalul vegetației verzi.

Apele tropicale puțin adânci și calde sunt perfecte pentru înot. Dacă aveți noroc, veți vedea pisici de mare și rechini mici.

Plaja Tulum este o destinație de top în America de Nord și doar admirând acolo pesjajele, veți înțelege de ce. Situată de-a lungul coastei caraibiene a Peninsulei Yucatán din Mexic, această plajă este un paradis al liniștii.

Turiștii se bucură de nisipurile albe și fine și de apele turcoaz limpezi, pe fundalul ruinelor mayașe antice. De asemenea, veți aprecia nisipurile albe și apele limpezi care se întind pe kilometri întregi. Este o destinație perfectă pentru a vă relaxa la soare.

Fiind singura plajă publică din Bora Bora, Plaja Matira este una dintre cele mai populare din regiune. În ciuda faptului că este o destinație îndrăgită, frumusețea Plajei Matira a rezistat testului. Plaja are ape limpezi și nisipuri albe și moi. De asemenea, este mărginită de stațiuni luxoase, care pot face călătoria și mai plăcută.

Pe lângă nisip, ape și palmieri frumoși, plaja este orientată spre vest, ceea ce o face un loc ideal pentru a admira apusurile de soare. Pe măsură ce ziua se apropie de sfârșit, cerul de deasupra plajei strălucește în nuanțe portocalii, roz și violet, aruncând o strălucire magică asupra lagunei și a insulelor din jur.

Este o altă plajă renumită pentru nisipurile imaculate, apele azurii și mediul relaxat. În plus, plaja este foarte mare, întinzându-se pe mai bine de 19 km. Prin urmare, este o destinație perfectă pentru plimbări pe plajă și nenumărate activități acvatice.

De asemenea, apusurile de soare de pe această plajă nu trebuie ratate. Pe lângă frumusețea naturală a plajei, Grace Bay este renumită pentru stațiunile de plajă de clasă mondială de pe țărm.

Plaja Navagio este uimitor de frumoasă, datorită combinației dintre apele limpezi și stâncile masive. În ciuda faptului că este una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia, Navagio este încă neexploatată.

Vizitarea ei oferă o șansă excelentă de a vedea frumusețea naturală în forma sa brută. În plus, veți putea vedea epava navei MV Panagiotis, despre care se spune că a introdus ilegal obiecte înainte de a fi abandonată de echipaj.

Dacă sunteți în căutarea unor experiențe unice cu fauna sălbatică de coastă, Plaja Boulders va depăși toate așteptările. Plaja face parte din Parcul Național Table Mountain. Plaja Boulders găzduiește o colonie de pinguini africani.

Pe lângă pinguinii africani, apele limpezi, nisipurile albe și micile formațiuni stâncoase de pe țărm sunt captivante. Plaja are și locuri unde poți înota sau se poate face snorkeling.

Dacă vrei să experimentezi ceva neconvențional, nisipurile roz pal ale plajei Pink Sands din Bahamas sunt tot ce trebuie. Te poți bucura de apele limpezi și puțin adânci, ideale pentru înot, și de țărmul lung.

Contrastul izbitor dintre apele limpezi și strălucitoare și nisipurile moi și colorate face din această plajă un paradis tropical perfect. În plus, Insulele Harbor sunt una dintre cele mai liniștite și relaxante insule din Bahamas, fiind un loc ideal de vacanță la plajă.

Plaja Boracay este îndrăgită pentru țărmurile întinse cu nisip alb. Plaja se întinde pe mai bine de 4 km, oferind turiștilor spațiu ideal pentru a se bronza, a înota și a face plimbări relaxante. Peisajul magnific și nisipul fin adaugă caracterului deja vibrant al acestei plaje.