Pentru al cincilea an consecutiv, Vietnamul este cea mai accesibilă țară din lume pentru expați, clasându-se pe primul loc din 46 de destinații când vine vorba de finanțe personale, conform studiului Expat Insider din 2025 realizat de InterNations, o platformă online și o comunitate globală pentru expați.

Realizat anual din 2014, studiul a adunat informații de la peste 10.000 de expatriați reprezentând 172 de naționalități care locuiesc în țări și teritorii din întreaga lume, informează CNBC.

Participanții la sondajul pentru indicele finanțelor personale au fost rugați să își evalueze satisfacția față de situația lor financiară, costul general al vieții și dacă venitul disponibil al gospodăriei lor este suficient.

Cele mai accesibile destinații pentru expați în 2025, conform InterNations:

Vietnam (cea mai accesibilă)

Columbia

Panama

China

Thailanda

Indonezia

Filipine

Mexic

Malezia

Brazilia

Țările asiatice au dominat lista în ceea ce privește finanțele personale, cinci din primele 10 țări fiind din Asia de Sud-Est: Vietnam, Thailanda, Indonezia, Filipine și Malaezia.

„Comparativ cu 2024, nouă dintre țările din top 10 își păstrează acest titlu. Doar Malaezia (locul 9) este nouă. Țara a urcat de pe locul 11 ​​anul trecut”, conform raportului. În mod special, nicio țară europeană nu a intrat pe listă.

În Vietnam, 89% dintre respondenți au fost mulțumiți de costul general al vieții, în timp ce 87% dintre respondenți au declarat că venitul gospodăriei era aproximativ sau mai mult decât suficient pentru a duce o viață confortabilă, comparativ cu 40% și, respectiv, 69% la nivel global, conform raportului.

Această marjă ar putea explica de ce unii expaați se stabilesc în țară – 54% locuiesc acolo de cinci sau mai mulți ani deja, iar 30% vor să rămână pentru totdeauna, conform raportului.

În Columbia, majoritatea respondenților la sondaj a declarat că venitul lor disponibil era suficient pentru a trăi confortabil – 92% comparativ cu 69% la nivel global. De asemenea, niciun expat nu a semnalat costul vieții ca o preocupare majoră înainte de a se muta, în contrast puternic cu media globală de 21%, potrivit InterNations.

Între timp, Panama este deosebit de populară printre pensionari – 35% dintre expații de acolo erau deja pensionari, comparativ cu doar 11% la nivel global, au arătat datele.

Norvegia (locul 37 din 46 la nivel global)

Australia

Irlanda

Coreea de Sud

Singapore

Qatar

Turcia

Finlanda

Regatul Unit

Canada (cel mai puțin accesibil)

Canada și Regatul Unit completează coada clasamentului indicelui finanțelor personale, 62% și, respectiv, 61% dintre expații chestionați fiind nemulțumiți de costul general al vieții, comparativ cu media globală de 40%, conform studiului.

Există trei adăugări la ultimele 10 locuri în studiul din acest an: Qatar (locul 42) și Australia (locul 38) au coborât pe ultimul loc, în timp ce Coreea de Sud (locul 40) a scăzut cu 25 de locuri față de 2024.