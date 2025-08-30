Cele mai scumpe zece de orașe din lume în 2025

Orașele de pe această listă ies în evidență nu doar prin prețurile mari, ci și prin cât de consecvent apar aceste prețuri în ceea ce privește chiria, transportul, mâncarea și serviciile. Și în fiecare oraș, totalul este diferit. Techpoint a întocmit acest clasament, explicând de ce orașele de pe listă sunt considerate cele mai scumpe din lume.

Reputația orașului pentru siguranță, ordine și eficiență are un preț, iar acest preț afectează aproape fiecare aspect al vieții de zi cu zi. De la locuințe la transport, aproape totul costă mai mult aici. Este curat, este inteligent, funcționează, dar nu este ieftin.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului: 3.000 USD – 4.500 USD

Apartament de familie: 6.000 USD+

Spațiul este limitat, așa că proprietatea este aur. Chiria rămâne una dintre cele mai mari cheltuieli, în special în cartierele bine conectate sau prietenoase cu expații.

Ce determină costul

Lipsa locuințelor: Terenul limitat și cererea mare mențin prețurile ridicate. Chiar și locuințele sociale (HDB) pot fi competitive.

Deținerea unei mașini: O mașină modestă poate costa peste 100.000 USD, în mare parte datorită Certificatului de Drept (COE).

Produse esențiale importate: Aproape toate alimentele și articolele de uz casnic sunt importate

Taxă pe stilul de viață: Alcoolul, țigările și chiar mașinile sunt impozitate puternic.

Zürich este un oraș elegant, pașnic și prosper, iar această prosperitate vine cu un preț. Este una dintre puterile financiare ale Europei, găzduind bănci importante, buticuri de lux și un standard de viață ridicat.

Dar pentru locuitori și nou-veniți, este și unul dintre cele mai scumpe orașe.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului: 2.500 USD – 3.800 USD

Apartament cu 3 dormitoare: 4.500 USD – 6.000 USD

Ce determină costul

Salarii mari, prețuri mari: Locuitorii din Zurich câștigă bine, dar serviciile și bunurile sunt prețuite corespunzător.

Restaurante și alimente: O simplă masă în oraș poate costa 25-40 USD de persoană. Prețurile alimentelor sunt mari, în special la carne și alimente ambalate.

Geneva combină frumusețea naturală cu influența internațională și oferă prețuri pe măsură. Găzduind organizații globale precum Națiunile Unite și Organizația Mondială a Sănătății, orașul atrage diplomați, expați și profesioniști cu venituri mari. Cu o astfel de cerere, costul vieții nu se oprește.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului: 2.700 USD – 4.000 USD

Apartament cu 3 dormitoare: 4.800 USD – 6.500 USD+

Locuințele sunt limitate, iar reglementările fac piața de închirieri extrem de competitivă. Mulți nou-veniți așteaptă luni de zile pentru a obține un contract de închiriere pe termen lung.

Ce determină costul

Prezența internațională: Geneva se adresează unei comunități globale, ceea ce menține prețurile ridicate în toate domeniile.

Stoc locativ limitat: Oferta nu satisface cererea, în special pentru apartamentele de familie și locațiile centrale.

Produse alimentare și servicii: Produsele esențiale precum carnea, lactatele și produsele de îngrijire personală sunt printre cele mai scumpe din Europa. A

New York-ul nu are nevoie de multe prezentări, dar are nevoie de un buget mare. Este cel mai scump oraș din SUA și se clasează în mod regulat printre cele mai scumpe din lume. Cererea mare, spațiul limitat și un stil de viață alert împing costul vieții în stratosferă.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în Manhattan: 3.500 USD – 5.000 USD

Apartament cu 3 dormitoare: 6.000 USD – 9.000 USD+

Nici măcar cartierele periferice, precum Brooklyn și Queens, nu sunt cu mult în urmă. Chiria rămâne cea mai mare povară pentru majoritatea locuitorilor.

Ce determină costul

Cererea de locuințe: În New York City sunt mai mulți chiriași decât proprietari de case, iar concurența este acerbă – în special în zonele căutate.

Produse de bază: Alimentele, utilitățile și articolele de uz casnic costă mai mult aici decât media națională.

Hong Kong este cunoscut pentru prețurile sale exorbitante la proprietăți. Orașul îmbină finanțele globale cu viața urbană densă și aproape totul, de la alimente la școală, reflectă această creștere.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului: 2.800 USD – 4.500 USD

Apartament cu 3 dormitoare: 6.000 USD – 8.000 USD+

Spațiul este un lux aici. Chiar și apartamentele compacte sunt la prețuri mari, în special în zone precum Central, Wan Chai și Mid-Levels.

Cu proprietățile imobiliare întinse, viața dependentă de mașini și cultura stilului de viață de lux, Los Angeles are unul dintre cele mai mari costuri ale vieții din SUA.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în oraș: 2.500 USD – 3.800 USD

Apartament cu 3 dormitoare: 4.800 USD – 7.000 USD+

Zone atractive precum Santa Monica, West Hollywood și Beverly Hills necesită prețuri premium, cu stocuri limitate și cerere în creștere.

Ce determină costul

Cererea de locuințe și legile de zonare: Oferta redusă de locuințe în cartierele de top a menținut chiriile ridicate ani de zile.

Cultura mașinilor: Transportul public există, dar nu este utilizat pe scară largă. Între asigurare, benzină, parcare și plăți auto, transportul adaugă o mare parte din cheltuielile lunare.

Parisul este un oraș frumos, dar traiul aici nu este ieftin. De la apartamente înguste la facturi mari la alimente, capitala franceză se clasează constant printre cele mai scumpe orașe din Europa.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului: 2.200 USD – 3.500 USD

Apartament cu 3 dormitoare: 4.000 USD – 6.000 USD+

Locuințele în centrul Parisului sunt cunoscute pentru lipsurile lor. Chiar și clădirile mai vechi, fără lifturi sau aer condiționat, obțin prețuri premium dacă sunt situate în arondismente atractive.

Ce determină costul

Lipsa proprietăților imobiliare: Parisul are reglementări stricte privind înălțimea clădirilor și spațiu limitat, ceea ce menține oferta scăzută și cererea ridicată.

Produsele esențiale de zi cu zi: Produsele alimentare, îngrijirea personală și transportul au prețuri mai mari decât media națională.

Cultura restaurantelor: Mâncatul în oraș face parte din viața pariziană, dar chiar și mesele informale la o braserie pot costa 25-40 USD de persoană.

Tel Aviv este un oraș vibrant, dar este și unul dintre cele mai scumpe orașe în care să locuiești, nu doar în Orientul Mijlociu, ci la nivel global.

Cu salariile din domeniul high-tech care duc la creșterea cererii și terenurile limitate pentru construcții, costurie aici, de la locuințe la humus, sunt în creștere.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului: 2.200 USD – 3.400 USD

Apartament cu 3 dormitoare: 4.000 USD – 6.000 USD+

Dispunerea densă a orașului și locația pe coastă limitează disponibilitatea locuințelor, iar zonele cu mulți expatriați au chirii deosebit de mari.

San Francisco este locul unde se nasc startup-urile, se fac IPO-uri, iar prețurile chiriilor sfidează logica. Alimentat de banii din Silicon Valley și de o criză severă a locuințelor, orașul rămâne unul dintre cele mai scumpe orașe de locuit – nu doar în SUA, ci la nivel global.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului: 3.200 USD – 4.800 USD

Apartament cu 3 dormitoare: 5.500 USD – 8.000 USD+

Chiar și în afara centrului orașului, chiria abia scade. Zone precum Mission District, Noe Valley și SoMa sunt în continuă căutare.

Copenhaga îmbină farmecul scandinav cu minimalismul modern, dar nu lăsați străzile liniștite și cafenelele confortabile să vă păcălească. Este frumos, sigur și eficient, dar departe de a fi prietenos cu bugetul.

Chirie lunară medie

Apartament cu 1 dormitor în centrul orașului: 2.200 USD – 3.500 USD

Apartament cu 3 dormitoare: 4.000 USD – 5.800 USD+

Există un control al chiriilor, dar cererea mare (în special din partea expaților și studenților) menține piața competitivă și prețurile ridicate.

Ce determină costul

Impozite mari, servicii ridicate: Impozitele pe venit sunt mari – până la 55%, dar finanțează servicii publice puternice, precum asistența medicală, transportul și educația.

Restaurante și alimente: O masă casual în oraș poate costa 25-40 USD de persoană. Alcoolul este impozitat puternic, iar alimentele, în special carnea și legumele, costă mai mult decât în ​​majoritatea orașelor europene.