În timp ce Statele Unite își exprimă disponibilitatea de a contribui la oprirea ostilităților, oficialii americani subliniază că nu vor să mai suporte costurile majore ale războiului. Mesajul vine în contextul unor negocieri complexe privind viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina și al discuțiilor despre un posibil summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Vicepreședintele american J. D. Vance a transmis că responsabilitatea principală privind garanțiile de securitate pentru Ucraina revine Europei, nu Statelor Unite. Oficialul american a subliniat că sprijinul acordat Kievului ar trebui să fie gestionat în primul rând de statele europene, întrucât războiul are loc pe continentul lor și le afectează direct securitatea.

„Europenii vor trebui să poarte cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, securitatea lor. Ucraina vrea să fie sigură că nu va fi invadată din nou de Rusia. Ruşii vor anumite părţi ale teritoriului (Ucrainei) şi ocupă majoritatea acestora, dar pe altele nu”, a spus J. D. Vance într-un interviu.

Declarațiile vin într-un moment în care Ucraina insistă asupra obținerii unor garanții clare din partea Occidentului pentru a evita o nouă invazie rusă. Subiectul se află în centrul unor negocieri tensionate, în condițiile în care Rusia avertizează că orice discuție care ignoră poziția sa nu va duce la rezultate concrete.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condiționat o eventuală întâlnire cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, de obținerea unor acorduri ferme privind garanțiile de securitate. Kievul cere sprijinul Occidentului pentru a asigura că Rusia nu va mai lansa atacuri majore asupra teritoriului ucrainean, după ce o parte semnificativă din estul țării se află încă sub ocupație.

Rusia, însă, a transmis că un summit între Putin și Zelenski nu poate avea loc decât dacă este pregătit cu atenție și dacă sunt luate în calcul interesele Moscovei. Kremlinul a insistat că negocierile pe tema garanțiilor de securitate trebuie să includă poziția Rusiei, altfel ar fi sortite eșecului.

Întrebat dacă Statele Unite ar trebui să continue să suporte costuri semnificative pentru Ucraina, J. D. Vance a explicat că nu consideră ca Washingtonul să ducă cea mai mare parte a poverii. Acesta a subliniat că sprijinul american nu este exclus, dar trebuie să vină doar complementar eforturilor europene. În opinia sa, administrația de la Washington, sub conducerea președintelui Donald Trump, se așteaptă ca Europa să își asume rolul principal în gestionarea situației.

„Nu cred că noi trebuie să purtăm povaraEu cred că noi trebuie să ajutăm dacă este necesar la oprirea războiului şi omorurilor, dar cred că trebuie să aşteptăm, iar preşedintele Donald Trump aşteaptă cu siguranţă, ca Europa să joace primul rol”, a spus oficialul american, conform News.ro.

Oficialul american a adăugat că, uneori, o întâlnire directă între lideri ar putea facilita progresul negocierilor, chiar dacă echipele lor tehnice nu reușesc să avanseze. El și-a exprimat speranța că o întâlnire între Putin și Zelenski ar putea contribui la deblocarea impasului actual, deși a admis că multe detalii legate de un posibil acord rămân de clarificat.

În paralel, Rusia a transmis că discuțiile despre garanțiile de securitate oferite Ucrainei riscă să fie lipsite de valoare dacă nu țin cont de condițiile impuse de Moscova. Oficialii ruși au insistat că pregătirea unui eventual summit trebuie realizată cu mare atenție, pentru a evita un eșec diplomatic.

Această poziție reflectă tensiunea tot mai mare din jurul procesului de negociere, în care fiecare parte își consolidează poziția înaintea unui eventual acord.

Declarațiile lui J. D. Vance scot în evidență o schimbare de ton a Washingtonului, care vrea ca partenerii europeni să preia inițiativa în sprijinul Ucrainei. În același timp, Ucraina încearcă să obțină garanții clare înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt, iar Rusia avertizează că soluția nu poate fi găsită fără a-i fi respectate condițiile.

Astfel, viitorul negocierilor rămâne incert, dar presiunea asupra Europei de a prelua conducerea în sprijinul Kievului devine din ce în ce mai vizibilă.