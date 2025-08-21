Pilonul 2 este un sistem de pensii administrat privat, dar cu contribuții obligatorii pentru angajații sub 35 de ani, care lucrează și plătesc contribuții sociale. O parte din contribuția la asigurările sociale (CAS) este redirecționată automat către un fond privat, fără intervenția participantului. În prezent, 3,75% din salariul brut este direcționat în acest mod.

Retragerea fondurilor este posibilă doar în anumite situații reglementate de lege:

La împlinirea vârstei legale de pensionare – Este cea mai comună situație. Odată ce participantul devine eligibil pentru pensia de stat pentru limită de vârstă, poate solicita și retragerea activului net acumulat în contul său de pensie privată. Cererea trebuie depusă la administratorul fondului, însoțită de documentele justificative (carte de identitate, decizie de pensionare etc.). În caz de invaliditate permanentă – Dacă persoana este încadrată într-un grad de invaliditate care o împiedică să muncească, poate solicita plata anticipată a activului acumulat. Este necesară prezentarea deciziei medicale privind invaliditatea, emisă de Casa Națională de Pensii Publice. În cazul decesului participantului – Moștenitorii legali pot solicita plata sumelor printr-un formular special pus la dispoziție de administratorul fondului. Aceștia pot opta fie pentru transferul sumelor într-un cont propriu de pensii, fie pentru o plată unică sau eșalonată.

Plată unică integrală : întreaga sumă acumulată este virată odată.

Plată eșalonată: se oferă o sumă lunară, similară unei pensii, până la epuizarea activului.

Important de reținut că începând cu 1 august 2025, se va reține contribuția de sănătate (CASS) de 10% din sumele care depășesc 3.000 lei/lună, conform noilor prevederi fiscale.

Spre deosebire de Pilonul 2, Pilonul 3 este opțional. Oricine poate contribui, indiferent de statutul profesional, alegând cât și când să depună. Contribuția maximă este de 15% din venitul brut lunar, iar suma minimă recomandată este de 45 lei/lună.

Există două scenarii în care participantul poate accesa sumele acumulate:

La împlinirea vârstei de 60 de ani – Nu este necesar să fii pensionar în sistemul public pentru a retrage banii. Este suficient să ai 60 de ani împliniți. Această flexibilitate este un avantaj major față de Pilonul 2. În caz de invaliditate – Dacă apar probleme grave de sănătate care duc la pierderea capacității de muncă, se poate solicita retragerea anticipată a fondului acumulat. În caz de deces – La fel ca la Pilonul 2, moștenitorii pot solicita suma acumulată sau transferul în conturile lor de pensie privată.

Plată unică (lump sum) – primești toți banii odată.

Plată eșalonată pe maximum 5 ani – o sumă lunară constantă, care oferă stabilitate financiară în perioada de tranziție spre pensie.