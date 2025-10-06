Ministerul Dezvoltării: Banca Mondială sprijină prevenirea dezastrelor şi evaluarea proprietăţilor în România

Instituția a precizat că proiectul se concentrează pe actualizarea datelor cadastrale și geospațiale, evaluarea proprietăților, digitalizare și interoperabilitate. Acțiunile includ elaborarea unui plan de modernizare pentru ANCPI, schimb de cunoștințe, implicarea părților interesate prin ateliere și bune practici internaționale, precum și implementarea unui proiect-pilot de reziliență urbană într-un municipiu, care va cuprinde completarea datelor cadastrale, scanare LiDAR, colectarea valorilor imobiliare și aplicarea de măsuri pentru reducerea riscurilor.

Ministerul a informat că prima misiune a Băncii Mondiale în România pentru implementarea proiectului are loc în această săptămână, iar discuțiile se concentrează în principal pe elaborarea foii de parcurs pentru modernizarea și dezvoltarea sectorului imobiliar, cu accent pe serviciile cadastrale, în vederea prevenirii dezastrelor.

Președintele-director general al ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, a declarat că discuțiile recente cu reprezentanții Băncii Mondiale urmăresc stabilirea pașilor concreți pentru îmbunătățirea datelor cadastrale, evaluarea proprietăților, creșterea interoperabilității instituțiilor guvernamentale și furnizarea serviciilor publice electronice. El a subliniat că un sistem solid și transparent de evaluare în masă a proprietăților este esențial pentru dezvoltarea unei piețe imobiliare funcționale și predictibile, consolidarea bazei fiscale, sprijinirea planificării urbane și stimularea investițiilor.

”Discuţiile pe care le avem în aceste zile au scopul de a defini paşii concreţi pentru îmbunătăţirea datelor cadastrale, evaluarea proprietăţilor imobiliare, interoperabilitatea instituţiilor guvernamentale şi furnizarea servciilor publice electronice. Un sistem solid şi transparent de evaluare în masă a proprietăţilor este fundamental pentru dezvoltarea unei pieţe imobiliare funcţionale şi predictibile, pentru consolidarea bazei fiscale, pentru sprijinirea planificării urbane şi pentru stimularea investiţiilor”, a afirmat Laurenţiu Alexandru BLAGA, preşedinte-director general al ANCPI, la discuţiile cu reprezentanţii Băncii Mondiale.

Rezultatele primei etape a proiectului vor fi reflectate în rapoarte care vor include propuneri pentru finalizarea registrelor cadastrale, transformarea digitală și evaluarea tuturor proprietăților, precum și principalele activități aferente unui proiect-pilot de reziliență urbană.

În această etapă sunt implicate mai multe instituții, printre care MDLPA, Ministerul Finanțelor, Uniunea Națională a Notarilor Publici, organizații ale societății civile și mediul academic.