Concurența crescândă a Chinei pe piețele internaționale amenință direct piața muncii din Europa, potrivit unui studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE) în Economic Bulletin nr. 5/2025. Documentul atrage atenția că tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing, care împing tot mai multe exporturi chinezești spre Europa, riscă să afecteze angajarea în sectoare esențiale din zona euro, conform Fashion United.

„Concurența crescândă a Chinei pe piețele globale de export a influențat semnificativ piața muncii din zona euro în ultimii ani. Pe măsură ce China urcă pe lanțul valoric, exporturile sale concurează tot mai direct cu firmele europene, atât pe piața internă, cât și pe piețele din țări terțe”, se arată în raportul semnat de economiștii BCE Clémence Berson, Claudia Foroni, Vanessa Gunnella și Laura Lebastard.

Dacă în trecut Beijingul domina mai ales prin produse ieftine, astăzi se afirmă agresiv în industrii cu valoare adăugată ridicată, precum auto și utilaje specializate. În paralel, tarifele impuse de Statele Unite pentru bunurile chinezești pot forța producătorii din Asia să își reorienteze exporturile către piața europeană, amplificând presiunea asupra companiilor din zona euro.

Statistica confirmă viteza cu care se produce această schimbare: după aderarea Chinei la OMC în 2001, exporturile sale către zona euro au accelerat, iar după pandemie au urcat cu 60%. În 2024, ponderea Chinei în importurile de bunuri ale zonei euro a atins 15,6%. Cele mai abrupte creșteri s-au înregistrat în industria auto (+150%) și chimică (+140%) în ultimii cinci ani.

Datele BCE arată că sectoarele expuse la competiția chineză angajau, în 2024, aproximativ 29 de milioane de persoane — adică peste un sfert din totalul forței de muncă din zona euro. Industria prelucrătoare, cu 24 de milioane de angajați, apare ca fiind cea mai vulnerabilă.

Între 2019 și 2024, cererea de forță de muncă a scăzut mai ales în sectoarele unde importurile chinezești au crescut abrupt. Această presiune s-a suprapus peste șocurile pandemice, criza energetică și scăderea cererii de automobile în Europa.

Anunțurile administrației Trump privind noi tarife pentru produsele chinezești ar putea accelera fenomenul, redirecționând suplimentar exporturile spre Europa. Deși companiile din zona euro ar putea câștiga competitivitate pe piața americană, BCE avertizează că aceste avantaje nu ar compensa pierderile suferite intern.

Pe termen lung, adaptarea ar putea veni prin ajustări salariale și migrarea forței de muncă între sectoare. Însă, avertizează BCE, tranziția nu va fi lipsită de costuri: ineficiențele pieței muncii, cheltuielile de recalificare și politicile naționale pot genera dezechilibre temporare înainte de atingerea unui nou echilibru economic.