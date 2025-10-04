O investiție semnificativă va fi realizată în infrastructura rutieră din Regiunea Vest a României, vizând conectarea a trei județe printr-un proiect de aproape 90 de milioane de euro.

Obiective turistice mai ușor accesibile și o legătură mai rapidă către autostradă pentru localnici – acestea reprezintă principalele avantaje ale modernizării Drumului Județean 684, care va traversa județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara. A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare DJ 684 pe traseul DN68A (Coșava) – Tomești – Luncanii de Jos – Ruschița – Voislova (DN 68A). Legătură cu județul Hunedoara la DJ 687D”, finanțat prin Programul Regional Vest și gestionat de ADR Vest.

Odată cu modernizarea celor 56 de kilometri de drum, turiștii vor putea ajunge mai ușor la Peștera cu Apă de la Românești (gazda unui concert simfonic anual), la bisericile de lemn și morile de apă de pe Bega, la mănăstirile și peisajele montane spectaculoase din Munții Poiana Ruscă. Investiția este menită să sprijine dezvoltarea agroturismului și a micilor afaceri locale din zonă.

Locuitorii a patru comune – Tomești (Timiș), Zăvoi și Rusca Montană (Caraș-Severin) și Lunca Cernii de Jos (Hunedoara) – vor beneficia de acces mai rapid la autostrada A1 și, implicit, la locuri de muncă, servicii și centre urbane. În prezent, drumurile care leagă aceste zone sunt dificil de parcurs cu autoturismul.

Proiectul include două segmente principale: primul va conecta județele Timiș și Caraș-Severin pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova; al doilea va lega județul Caraș-Severin de Hunedoara, pe ruta Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos, unde se va face legătura cu DJ 687D (modernizat prin Regio-POR 2007-2013), care traversează obiective turistice precum lacul Cinciș și conduce spre municipiul Hunedoara.

În total, proiectul presupune o investiție de 88 de milioane de euro, dintre care aproape 48 de milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile prin Programul Regional Vest, gestionat de ADR Vest.

Lucrările vor include modernizarea carosabilului, amenajarea podețelor și podurilor, gestionarea apelor pluviale, consolidarea versanților și creșterea siguranței rutiere. Proiectul acoperă și sectoare montane dificile, unde se vor realiza lucrări complexe de lărgire și consolidare.

„Unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus prin Programul Regional Vest este să dezvoltăm o regiune conectată, în care locuitorii să aibă acces mai rapid la servicii, locuri de muncă și șanse egale de dezvoltare. De aceea, acest drum strategic este foarte important pentru noi, pentru că el va deschide zona Munților Poiana Ruscă spre investiții, turism și oportunități economice.

În același timp, proiectul reprezintă un exemplu foarte bun de colaborare între consiliile județene, cu efecte pozitive pe termen lung asupra întregii regiuni”, a declarat Georgiana Radac, director Direcția Generală Autoritate de Management PR Vest 2021-2027 – ADR Vest.

Proiectul va fi implementat în parteneriat de Consiliile Județene Timiș (lider de proiect), Caraș-Severin și Hunedoara, cu termen de finalizare stabilit pentru 30 iunie 2029.