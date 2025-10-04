Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite intenționează să lanseze o monedă de un dolar care să îl înfățișeze pe președintele Donald Trump. Aceasta face parte dintr-o serie de monede comemorative dedicate aniversării a 250 de ani de la declararea independenței SUA. Proiectul de design prezentat include două fețe distincte: pe avers, portretul lui Trump în profil, iar pe revers, o imagine a acestuia cu pumnul strâns, în fața drapelului american, acompaniat de mesajul „FIGHT, FIGHT, FIGHT” („Luptă, luptă, luptă”).

Un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei a declarat: „În ciuda închiderii forțate a guvernului nostru de către stânga radicală, faptele sunt clare: Sub conducerea istorică a președintelui Donald J. Trump, națiunea noastră intră în cea de-a 250-a aniversare mai puternică, mai prosperă și mai bună ca niciodată.”

Oficialul a adăugat: „Deși încă nu a fost selectat un design final pentru o monedă de 1 dolar (…), acest prim draft reflectă bine spiritul durabil al țării și democrației noastre, chiar și în fața unor obstacole imense.”

În 2020, Congresul SUA a adoptat o lege semnată de Donald Trump în primul său mandat, care îi permite secretarului Trezoreriei să emită monede de 1 dolar în 2026. Conform legislației, aceste monede trebuie să fie „emblematice” pentru celebrarea semiquincentenarului american, adică a 250 de ani de la independență. Proiectul actual respectă cerințele legale, evitând portretizarea tradițională a unei persoane în viață, lucru care este, în mod normal, interzis pe moneda americană.

În paralel cu această inițiativă, guvernul federal se află într-un „shutdown” parțial, după ce Congresul nu a reușit să aprobe un buget pentru anul fiscal 2026. Numai serviciile esențiale rămân funcționale. Ambasada SUA în România a anunțat că paginile oficiale de Facebook și X nu vor mai fi actualizate, cu excepția mesajelor urgente de securitate și siguranță. Serviciile pentru pașapoarte și vize la ambasade și consulate vor continua „în măsura posibilităților”, chiar și în lipsa fondurilor alocate.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfășurarea activității, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activității, cu excepția mesajelor urgente de securitate și siguranță”, a transmis Ambasada SUA la București. Reprezentanța a mai subliniat că pentru informații despre serviciile curente, cetățenii pot vizita travel.state.gov.

Shutdown-ul afectează sute de mii de angajați federali considerați neesențiali. Biroul pentru buget al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă temporar, cu salariile amânate. Această situație poate genera perturbări semnificative în traficul aerian, dar și în plata unor ajutoare sociale sau în funcționarea altor servicii publice.

Actualul shutdown se diferențiază de cele anterioare, deoarece președintele Donald Trump a amenințat că va concedia mai mulți angajați federali dacă legislatorii nu adoptă legislația necesară pentru a evita blocajul. Administrația nu a precizat ce reduceri exacte vor fi implementate. În comparație, cel mai lung shutdown din istoria SUA a durat 35 de zile, între decembrie 2018 și ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Trump, în contextul unei dispute legate de securitatea frontierelor.