Ambasada SUA la București a anunțat pe pagina sa de Facebook că, din cauza lipsei fondurilor necesare funcționării normale, actualizările paginii vor fi suspendate până la reluarea completă a activității, cu excepția mesajelor urgente legate de securitate și siguranță.

În acest moment, serviciile de pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele SUA din străinătate vor continua să funcționeze, pe cât posibil, chiar și în absența fondurilor alocate pentru desfășurarea normală a activității.

”Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informaţii cu privire la serviciile şi operaţiunile curente, vizitaţi travel.state.gov”, subliniază reprezentanţa diplomatică.

Serviciile guvernamentale din SUA sunt suspendate începând de miercuri, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au ajuns la un acord privind legea bugetului federal. Ca urmare, sute de mii de angajați federali considerați neesențiali pentru protejarea persoanelor și a proprietăților vor fi trimiși acasă.

Biroul pentru buget al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcționari vor fi afectați temporar, cu salariile amânate. Această situație ar putea avea impact asupra traficului aerian și ar putea perturba semnificativ plata multor ajutoare sociale.

Totuși, această suspendare a activității guvernamentale se anunță diferită de închiderile anterioare, deoarece Donald Trump a amenințat că va concedia mai mulți angajați federali dacă legislatorii nu vor adopta o lege care să evite blocajul. Administrația nu a oferit detalii despre ce reduceri specifice ar urma să fie aplicate.

Statele Unite au intrat miercuri într-o stare de blocaj bugetar, cunoscută drept „shutdown”, care a dus la suspendarea parțială a activității administrației federale, în condițiile în care nu există, deocamdată, nicio soluție imediată în Congres între republicanii conduși de Donald Trump și opoziția democrată.

Câteva sute de mii de angajați federali vor fi trimiși temporar acasă, iar utilizatorii serviciilor publice se pot confrunta cu perturbări semnificative. Este o situație extrem de nepopulară în Statele Unite, fără precedent în ultimii șapte ani, iar ambele tabere politice se învinovățesc reciproc.

„Democrații vor să închidă totul, noi nu vrem asta”, a declarat Donald Trump marți după-amiază, adoptând ulterior un ton subtil amenințător. „Multe lucruri bune pot rezulta din „shutdown-uri”, putem scăpa de multe lucruri pe care nu le vrem, și acestea ar fi lucruri democratice”, a declarat președintele american.

Este o aluzie la intenția sa de a folosi blocajul parțial al administrației pentru a extinde concedierea a mii de funcționari federali, proces deja început cu Comisia pentru eficiență guvernamentală (Doge) condusă de fostul său aliat, Elon Musk.

În replică, democrații critică lipsa de disponibilitate la negocieri.

„E MIEZUL NOPȚII (ora la care a început „shutdown-ul”, n.r.) . Asta înseamnă că blocajul republican tocmai a început pentru că refuză să protejeze asistența medicală a americanilor. Vom continua să luptăm pentru poporul american”, a postat pe contul său X liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer.

„Democrații au votat oficial pentru ÎNCHIDEREA guvernului. Rezultate: Mamele și copiii pierd acum (programele de ajutor alimentar). Veteranii pierd asistența medicală și programele de prevenire a sinuciderilor. Fema (agenția americană de răspuns la dezastre naturale, n.r.) pierde resurse în timpul sezonului uraganelor. Soldații și agenții de securitate aeriană NU SUNT PLĂTIȚI. Singura întrebare acum este: cât timp va lăsa Chuck Schumer această suferință să continue – din motive egoiste?”, a postat Johnson pe X.

Donald Trump nu este la prima experiență cu „shutdown-uri”: precedentul datează din primul său mandat, când blocajul guvernamental a durat din decembrie 2018 până în ianuarie 2019, stabilind un record de 35 de zile.

„Nu se știe cu certitudine cât timp vor menține democrații această poziție de nesuportat, ceea ce face dificilă previziunea duratei unui shutdown”, a afirmat directorul Biroului Bugetar al Casei Albe, Russell Vought, într-o scrisoare adresată principalilor responsabili ai serviciilor ministeriale.

După eșecul unui vot decisiv în Senat marți seara, Russell Vought a ordonat administrațiilor federale să „pună în aplicare planurile pentru o închidere ordonată”.

Parcurile naționale vor rămâne, de asemenea, fără rangeri responsabili cu întreținerea lor, chiar în pragul sezonului schimbării culorii frunzelor, un eveniment anual care atrage milioane de turiști în Statele Unite.