Adrian Năstase a subliniat rolul esențial pe care Chebeleu l-a avut în perioada în care i-a fost șef de cabinet, însoțindu-l la întâlniri importante și sprijinindu-l cu sfaturi valoroase.

Tot el a fost cel care a realizat consemnările care au stat la baza publicării volumelor „România după Malta”.

„Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, asa cum a trăit. Ii datorez foarte mult. „Acomodarea” mea la Ministerul de externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost seful meu de cabinet si, practic, legătura mea inițială cu diplomatii de acolo. M-a insotit cu sfaturile sale la toate intâlnirile importante. I se datorează, de altfel, consemnările care au făcut posibilă publicarea celor zece volume din „România după Malta”. Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Năstase pe blogul său.

De asemenea, Fundația Europeană Titulescu a transmis un comunicat de condoleanțe, în care a evocat personalitatea și activitatea lui Traian Chebeleu, membru al Consiliului său de conducere.

Născut în 1939, Chebeleu a urmat o carieră de jurist și diplomat, urcând treptele ierarhiei Ministerului Afacerilor Externe începând din 1964. A ocupat funcții în Centrala MAE și în misiuni externe, inclusiv în perioada 1979-1986 la Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU din New York.

Între 1990 și 1992, a fost director în MAE și șef de cabinet al ministrului de Externe. Ulterior, între 1992 și 1996, a deținut funcția de consilier prezidențial pe politică externă și purtător de cuvânt al Președintelui României.

„Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră şi profundă întristare încetarea din viaţă a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere. Jurist, diplomat de carieră, a urcat din 1964 treptele ierarhiei în Ministerul Afacerilor Externe, îndeplinind funcţii atât în Centrala MAE (secretar III, II, I) cât şi în misiunile din străinătate (Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU-New York, 1979-1986). Între 1990-1992, a fost director în MAE, şef de cabinet al ministrului de Externe; apoi între 1992-1996, consilier prezidențial (Departamentul de politică externă) și purtător de cuvânt al Președintelui României. Între 1997-2001 a funcționat ca reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaţionale de la Viena, ulterior a fost desemnat Ambasador al României în Austria (2001-2005). Director General pentru Relaţii Externe şi Protocol al Camerei Deputaţilor (2005-2006). Reprezentant Special al Ministerului Afacerilor Externe pentru Problemele Mării Negre (2008-2009) din 2009 activând ca Secretar General adjunct în cadrul Secretariatului Internațional Permanent al Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre (2009)”, a transmis Fundația europeană Titulescu într-un comunicat.

În perioada 1997-2001 a fost reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, iar între 2001 și 2005 a ocupat funcția de ambasador al României în Austria. A continuat să activeze ca Director General pentru Relații Externe și Protocol al Camerei Deputaților în 2005-2006, apoi ca Reprezentant Special al Ministerului Afacerilor Externe pentru Problemele Mării Negre în 2008-2009. Din 2009, a fost Secretar General adjunct în cadrul Secretariatului Internațional Permanent al Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre.

Fundația Europeană Titulescu a descris activitatea sa ca fiind marcată de profesionalism, discreție și dedicare față de interesele naționale, amintind totodată de sprijinul său constant pentru activitățile fundației, la care a participat până de curând.