Adrian Năstase a subliniat rolul esențial pe care Chebeleu l-a avut în perioada în care i-a fost șef de cabinet, însoțindu-l la întâlniri importante și sprijinindu-l cu sfaturi valoroase.
Traian Chebeleu, diplomat de carieră și fost ambasador, s-a stins din viață la 86 de ani
Tot el a fost cel care a realizat consemnările care au stat la baza publicării volumelor „România după Malta”.
„Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, asa cum a trăit. Ii datorez foarte mult. „Acomodarea” mea la Ministerul de externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost seful meu de cabinet si, practic, legătura mea inițială cu diplomatii de acolo. M-a insotit cu sfaturile sale la toate intâlnirile importante. I se datorează, de altfel, consemnările care au făcut posibilă publicarea celor zece volume din „România după Malta”. Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Năstase pe blogul său.
A lăsat în urmă o carieră remarcabilă dedicată României
De asemenea, Fundația Europeană Titulescu a transmis un comunicat de condoleanțe, în care a evocat personalitatea și activitatea lui Traian Chebeleu, membru al Consiliului său de conducere.
Născut în 1939, Chebeleu a urmat o carieră de jurist și diplomat, urcând treptele ierarhiei Ministerului Afacerilor Externe începând din 1964. A ocupat funcții în Centrala MAE și în misiuni externe, inclusiv în perioada 1979-1986 la Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU din New York.
Între 1990 și 1992, a fost director în MAE și șef de cabinet al ministrului de Externe. Ulterior, între 1992 și 1996, a deținut funcția de consilier prezidențial pe politică externă și purtător de cuvânt al Președintelui României.
„Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră şi profundă întristare încetarea din viaţă a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere.
Între 1997-2001 a funcționat ca reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaţionale de la Viena, ulterior a fost desemnat Ambasador al României în Austria (2001-2005). Director General pentru Relaţii Externe şi Protocol al Camerei Deputaţilor (2005-2006). Reprezentant Special al Ministerului Afacerilor Externe pentru Problemele Mării Negre (2008-2009) din 2009 activând ca Secretar General adjunct în cadrul Secretariatului Internațional Permanent al Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre (2009)”, a transmis Fundația europeană Titulescu într-un comunicat.
Activitatea sa a fost marcată de profesionalism și discreție
Fundația Europeană Titulescu a descris activitatea sa ca fiind marcată de profesionalism, discreție și dedicare față de interesele naționale, amintind totodată de sprijinul său constant pentru activitățile fundației, la care a participat până de curând.
„Dr Traian Chebeleu a fost un profesionist dedicat şi devotat ţării sale, un negociator subtil şi consecvent în apărarea intereselor naţionale. În calitatea sa de membru al FET a fost mereu aproape de problemele Fundaţiei şi ne-a sprijinit în realizarea obiectivelor majore ale acesteia participând la numeroase activităţi până în urmă cu două săptămâni. Noi, membrii Fundaţiei îi vom păstra mereu amintirea, privirea sa blândă şi sfaturile înțelepte şi încurajatoare. Dumnezeu să-l odihnească!”, a conchis Fundația.