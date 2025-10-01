Andreea Lambru, Director Executiv pentru Dezvoltarea Afacerii la Electrica S.A. și Președinte al Consiliului de Administrație la Electrica Furnizare, a omis să menționeze în declarația de interese depusă la 15 iunie 2024 una dintre firmele în care deține calitatea de asociat, precum și alte interese mai vechi, scrie newsonline.ro.

Electrica S.A., companie de interes strategic național în sectorul energetic, are capital majoritar deținut de statul român. În această calitate, Andreea Lambru era obligată, conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, să completeze corect declarațiile de avere și de interese, astfel încât acestea să reflecte integral situațiile juridice și economice ce ar putea genera incompatibilități sau conflicte de interese.

Verificările realizate de newsonline.ro în Registrul Comerțului și alte baze de date arată că, la momentul depunerii declarației, Lambru figura ca asociat la NOORA SRL și la Globetrotter International Consulting SRL, societăți în care deține și în prezent participări.

Declarația sa din 15 iunie 2024 menționează doar calitatea de asociat la AVRAKEDABRA COMMUNICATIONS GROUP SRL, firmă care, de fapt, și-a schimbat denumirea în Noora SRL înainte de completarea documentului. În plus, administratorul Noora SRL este Georgeta Camelia Gafița, fost șef de Serviciu la Hidroelectrica, compania în care Lambru a lucrat anterior. În aceeași declarație, Lambru a raportat dividende de 67.966 lei fără a specifica proveniența acestora.

Firma Globetrotter International Consulting SRL, la care Lambru este asociată în cote egale cu Romulus Cristian Anton — fost consilier al președintelui ANAF, Gelu Diaconu — nu este menționată nici în declarația din 2024, nici în declarațiile anterioare din 2023.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât Electrica S.A. este o companie strategică listată la Bursa de Valori București, cu o participație semnificativă de stat, iar Electrica Furnizare S.A. reprezintă una dintre filialele acesteia.