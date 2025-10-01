Ședința de miercuri a avut loc în prezența premierului Ilie Bolojan și a mai multor lideri politici. Printre participanți s-au numărat vicepremierul Marian Neacșu, primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu (PSD), edilul Timișoarei Dominic Fritz (USR), liderul UDMR Kelemen Hunor, ministrul Dezvoltării Cseke Attila și reprezentantul minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Discuțiile au vizat două variante prezentate de Ministerul Dezvoltării. Prima prevede reducerea unui număr de posturi ocupate, iar a doua presupune o combinație între diminuarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii și scăderea numărului de angajați. Ambele scenarii sunt analizate de coaliție, dar consensul întârzie să apară.

Potrivit surselor Antena 3, primarii propun o variantă diferențiată: reduceri de până la 20% din posturile ocupate, dar cu posibilitatea ca unele administrații să nu facă tăieri, în funcție de situația raportată la Institutul Național de Statistică. În același timp, edilii cer ca măsurile să fie aplicate în paralel atât la nivel central, cât și local.

„În plus, trebuie să scoatem cluburile sportive din structurile primăriilor – nu putem să dăm afară antrenori sau maseuri, pentru că asta nu schimbă nimic în realitate”, a declarat un edil pentru sursa citată.

Primarii consideră că reducerea personalului nu trebuie să afecteze serviciile esențiale pentru comunități. De aceea, solicită Guvernului să le ofere mai multă autonomie în aplicarea reformei.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat că sunt luate în calcul cele două scenarii.

„Scenariile sunt cele prezentate și de dumneavoastră, un scenariu în care ne referim la o reducere de personal pe posturi ocupate, un scenariu referitor la reducerea cheltuielilor de personal sau bunuri și servicii, respectiv o posibilitate de a le combina într-un fel sau altul pentru a găsi un compromis”, a declarat acesta la Digi24.

El a explicat că metodologia propusă de minister ține cont de situația fiecărei primării. Astfel, acolo unde structura de personal a fost deja eficientizată, nu vor exista reduceri semnificative.

„La peste 700 de UAT-uri nu ar fi vorba de o reducere efectivă de personal, iar la restul de 2.400-2.500 de UAT-uri, acolo unde toate posturile sunt ocupate, se aplică un procent de 30% prin care, la final, se ajunge la o reducere de 10% posturi ocupate”, a precizat Cseke Attila.

Ministrul s-a arătat nemulțumit că dezbaterea din coaliție se concentrează aproape exclusiv pe numărul de posturi tăiate, ignorând alte măsuri din pachet. „Acest pachet are 50 de pagini cu o mulțime de lucruri bune pentru autoritățile locale și care pun în regulă niște mecanisme financiare”, a subliniat el.

Potrivit surselor, ședința de miercuri s-a încheiat fără un acord, iar o nouă întâlnire ar urma să aibă loc marțea viitoare. Diferențele de viziune între partenerii de guvernare sunt evidente.

Premierul Ilie Bolojan insistă asupra reducerii de personal, în timp ce PSD, prin Sorin Grindeanu, respinge această variantă și susține diminuarea cheltuielilor administrative, nu a posturilor.

Reforma administrației locale face parte din Pachetul 2 de măsuri anunțat de Executiv. Documentul a fost însă retras de pe agenda oficială pentru a permite negocieri suplimentare. Surse politice spun că tensiunile dintre Bolojan și Grindeanu au dus la blocarea discuțiilor, fiecare tabără menținându-și poziția.

Sorin Grindeanu a transmis că planul premierului nu este acceptabil. El consideră că reforma trebuie să vizeze și administrația centrală.

„Concedierile nu rezolvă nimic”, a declarat liderul PSD, subliniind că este nevoie de un cadru mai amplu de eficientizare, nu doar de reducerea personalului din primării.

Acesta a punctat că partidul său nu va susține un plan care ar putea afecta direct serviciile publice locale. PSD insistă ca deciziile finale să fie adoptate după ce Curtea Constituțională se pronunță asupra unor aspecte juridice legate de reforma propusă.

Planul de restructurare provoacă tensiuni și în rândul primarilor. Mulți edili resping ideea concedierilor impuse de la centru și cer ca măsurile să fie adaptate la nevoile fiecărei comunități. Liberalii nu sunt nici ei pe deplin de acord cu varianta propusă de premier, iar în interiorul coaliției discuțiile au devenit tot mai dificile.

În plus, edilii atrag atenția că o reducere abruptă a personalului ar putea afecta funcționarea serviciilor publice. De aceea, aceștia insistă asupra unei reforme aplicate diferențiat și coordonate atât la nivel local, cât și central.

Președintele Nicușor Dan, a comentat și el situația, duminică.

„Acest guvern are trei luni și a luat niște măsuri prin consens”, a declarat el, întrebat despre disputele din coaliție.

Întrebat dacă se așteaptă ca premierul Ilie Bolojan să cedeze sau chiar să plece de la conducerea Guvernului în cazul în care nu acceptă varianta partidelor, Nicușor Dan a evitat să facă speculații. El a menționat doar că urmează o săptămână decisivă pentru stabilirea direcției reformei administrației publice.