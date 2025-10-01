PPC a anunțat, începând cu 26 august, noua ofertă standard pentru furnizarea energiei electrice la tarife reduse, sub denumirea PPC Energie Verde.

La momentul respectiv, energia activă avea un cost de 0,649 lei/kWh, iar după includerea tarifelor de rețea și a taxelor aferente, factura finală pentru clienții care optează pentru această ofertă variază între 1,30 și 1,38 lei/kWh, diferența fiind determinată de regiunea în care se află punctul de consum.

În momentul lansării, PPC propunea această ofertă la 0,78 lei/kWh. Comparativ, tariful actual pentru energia activă este cu 16% mai redus și va fi menținut la acest nivel până la sfârșitul lunii octombrie.

Această propunere, ce asigură furnizarea exclusivă de energie electrică provenită din surse regenerabile, este disponibilă pentru toți consumatorii, nu doar pentru cei care intenționează să-și schimbe furnizorul și să opteze pentru PPC. Tariful aplicat rămâne neschimbat pe o perioadă de un an.

Pentru consumatorii cu un consum ridicat din cele trei zone gestionate de Rețele Electrice, această ofertă aduce factura finală la același nivel ca prețul plafonat anterior datei de 1 iulie, respectiv 1,3 lei/kWh.

Recent, PPC Energie a informat clienții că își modernizează platformele informatice pentru a reflecta noile prevederi legislative ce majorează cota TVA la 21%.

Ca urmare a acestei actualizări, emiterea facturilor pentru consumul de energie electrică și gaze naturale aferent lunii iulie 2025 va suferi o întârziere.

După emiterea facturii, termenul de plată rămâne neschimbat conform contractului, astfel încât clienții să nu fie împovărați de griji suplimentare în această perioadă.

Cei care se confruntă cu dificultăți la plata facturii au posibilitatea de a solicita eșalonarea acesteia prin orice canal de comunicare disponibil: apel la call-center, accesarea contului myPPC, completarea formularului online sau direct în magazinele PPC Energie.

Începând cu august, facturile vor reflecta atât noua cotă de TVA de 21%, cât și tarifele specifice fiecărui contract de furnizare. Aceste informații pot fi consultate în contul myPPC, secțiunea Produse și servicii, sau în notificarea trimisă pe e-mail.

Totodată, facturile vor fi însoțite de un cod de bare adițional, destinat clienților aflați în situații de dificultate energetică, pentru a facilita plata la oficiile poștale, în conformitate cu legislația în vigoare.