Ambasada Statelor Unite la București a anunțat marți, 2 septembrie, modificarea condițiilor de reînnoire a vizelor de non-imigrant fără interviu. Noile reguli prevăd că interviul în persoană cu personalul consular american devine obligatoriu pentru majoritatea solicitanților.

Potrivit Ambasadei, scutirile de interviu nu vor mai fi aplicate nici copiilor sub 14 ani, nici persoanelor cu vârsta de peste 79 de ani. Reprezentanții misiunii diplomatice au subliniat că funcționarii consulari își rezervă dreptul de a solicita interviuri în persoană, de la caz la caz, indiferent de situație.

Începând cu 2 septembrie 2025, doar câteva categorii de solicitanți vor mai fi exceptate de la interviu:

persoanele care solicită vize diplomatice sau oficiale;

solicitanții de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepția însoțitorilor sau angajaților personali ai funcționarilor acreditați), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă ori permisul de trecere a frontierei (pentru cetățenii mexicani), dacă acestea au expirat în ultimele 12 luni, iar titularii aveau minimum 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare.

Pentru această ultimă categorie se aplică însă și alte condiții:

cererea trebuie depusă în țara de cetățenie sau reședință,

să nu fi existat refuzuri anterioare de viză (cu excepțiile depășite sau retrase)

și să nu existe motive de neeligibilitate

Solicitanții sunt sfătuiți să consulte site-urile ambasadelor și consulatelor pentru detalii privind procedurile și serviciile disponibile.

Măsura se înscrie în politica administrației Trump de înăsprire a regulilor pentru a limita imigrația ilegală. Totodată, autoritățile americane vor introduce o nouă „taxă de integritate a vizei”, de minimum 250 de dolari, care se va adăuga costurilor existente pentru procesarea vizelor.

Conform datelor oficiale, în anul fiscal 2024 Statele Unite au emis aproape 11 milioane de vize de non-imigrant.

În martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a includerii României în programul Visa Waiver, invocând necesitatea respectării cerințelor stricte de securitate ale acestuia.