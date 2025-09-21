Guvernul american a anunțat vineri introducerea unei taxe anuale de 100.000 de dolari pentru companiile care folosesc vizele H-1B, program destinat angajaților cu înaltă calificare, în special din sectorul tehnologic.

Restricții asupra imigrației legale

Decizia face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri legate de imigrație. De la începutul celui de-al doilea mandat, președintele Donald Trump a promovat politici stricte împotriva imigrației ilegale și, în paralel, a redus accesul la anumite forme de imigrație legală. Modificările aduse programului H-1B sunt considerate de Reuters drept cel mai important pas în această direcție.

Oponenții vizelor afirmă că acestea favorizează reducerea salariilor și excluderea americanilor de pe piața muncii. În sprijinul acestei idei, ministrul comerțului, Howard Lutnick, a declarat: „Dacă aveţi de gând să formaţi pe cineva, formaţi unul din absolvenţii recenţi ai excelentelor universităţi din întreaga noastră ţară. Formaţi americani. Nu mai aduceţi oameni să ne ia locurile de muncă”.

Argumentele susținătorilor

Pe de altă parte, adepții programului subliniază importanța vizelor H-1B pentru atragerea specialiștilor de top. Printre aceștia se numără și Elon Musk, fost aliat al lui Trump, care susține că angajații străini cu calificări înalte sunt esențiali pentru competitivitatea companiilor americane și pentru compensarea deficitului de forță de muncă locală.

Reacția companiilor

Ca urmare a deciziei, giganți precum Microsoft și JPMorgan și-au avertizat angajații care dețin vize H-1B să nu părăsească Statele Unite sau să revină înainte de termenul limită stabilit – miezul nopții de sâmbătă (04.00 GMT).

Potrivit datelor oficiale citate de administrația Trump, numărul lucrătorilor străini din domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) a crescut de peste două ori între 2000 și 2019, ajungând la aproape 2,5 milioane. În aceeași perioadă, creșterea totală a numărului de angajați STEM americani a fost de 44,5%.

India, principalul beneficiar

Cei mai mulți beneficiari ai vizelor H-1B provin din India, care asigură aproximativ 71% din totalul participanților la program. În prima jumătate a anului, Amazon și divizia sa de servicii cloud, AWS, au obținut peste 12.000 de aprobări, în timp ce Microsoft și Meta au primit câte 5.000 fiecare.