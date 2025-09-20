Bursele europene au încheiat ultima sesiune de tranzacționare a săptămânii în teritoriu negativ, într-un context în care comerțul internațional și perspectivele economice au continuat să domine atenția investitorilor, potrivit CNBC. Evoluțiile au fost influențate atât de factorii geopolitici, cât și de rezultatele raportate de unele dintre cele mai mari companii din regiune.

Indicele pan-european Stoxx 600 a închis cu o scădere de 0,16%, până la nivelul de 554,12 puncte, după ce pe parcursul zilei sectoarele au înregistrat variații mixte. Acest indice, care reflectă tendințele generale de pe piețele continentului, a oscilat semnificativ pe parcursul săptămânii, pe fondul tensiunilor comerciale și al declarațiilor politice.

Performanțele principalelor burse au fost, de asemenea, divergente. La Paris, CAC 40 a pierdut 0,01%, închizând la 7.853,59 puncte, în timp ce la Frankfurt, indicele DAX a consemnat un recul de 0,15%, până la 23.639,41 puncte. În Marea Britanie, FTSE 100 a coborât cu 0,12%, până la 9.216,67 puncte. În contrast, piețele din sudul Europei au avut o evoluție mai bună: FTSE MIB de la Milano a crescut cu 0,01%, iar IBEX 35 din Madrid a încheiat ziua cu un avans consistent de 0,56%.

Scăderile au venit chiar înaintea unei convorbiri telefonice intens anticipate între președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping. Această discuție a avut loc la doar 24 de ore după ce negociatorii celor două țări au convenit asupra unui cadru preliminar pentru gestionarea operațiunilor TikTok din SUA, în cadrul întâlnirilor purtate la Madrid.

Investitorii au analizat și declarațiile venite din America de Nord. Joi, Canada și Mexic au anunțat că doresc ”să îşi aprofundeze relaţiile comerciale bilaterale”, într-un moment dificil pentru ambele economii, aflate sub presiunea tarifelor suplimentare impuse de administrația americană.

În același timp, pe scena europeană, așteptările privind o relaxare a taxelor aplicate de SUA pe importurile de oțel și aluminiu din Regatul Unit s-au prăbușit.

Întâlnirea dintre premierul Keir Starmer și Donald Trump nu a adus rezultatele scontate, deoarece din ea ”nu a rezultat nicio discuţie despre o posibilă descoperire”, fapt ce a temperat optimismul mediului de afaceri.

La nivel corporativ, presiunea a fost resimțită cel mai puternic în sectorul logistic și de transport maritim. Acțiunile Maersk, companie considerată un barometru global al comerțului, au pierdut 5,9%. În aceeași direcție, titlurile grupului logistic elvețian Kuehne + Nagel s-au depreciat cu 9,1%. Pe de altă parte, piața a fost surprinsă de evoluția spectaculoasă a producătorului german de componente auto Continental, care a urcat cu 32,4% în tranzacțiile matinale, conform datelor LSEG.

În ansamblu, indicele Stoxx 600 a închis săptămâna aproape neschimbat, reflectând volatilitatea accentuată a piețelor și gradul ridicat de incertitudine legat atât de comerțul internațional, cât și de contextul geopolitic. Pentru mulți investitori, aceste fluctuații confirmă faptul că tendințele bursiere rămân fragile și puternic dependente de evoluțiile politice și economice globale.