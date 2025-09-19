Potrivit ministrului Energiei, România traversează în prezent o perioadă dificilă din punct de vedere economic, influențată puternic de nivelul ridicat al prețului la energie electrică. Țara noastră se află între primele patru state din Uniunea Europeană cu cele mai mari tarife la electricitate.

”În momentul de faţă, România tranzitează o perioadă complicată din punct de vedere economic, iar o mare contribuţie la acest element îl are preţul ridicat al energiei electrice, România aflându-se astăzi în top 4 ţări ca şi preţ al energiei electrice, din toată Uniunea Europeană. Acest lucru are impact şi asupra bugetului fiecărui român, dar şi asupra competitivităţii fiecărei companii din ţara noastră”, a declarat Ivan.

Facilități pentru companiile mari consumatoare de gaz

Ministrul a explicat că o parte centrală a planului este sprijinirea companiilor care folosesc gazul natural în proporție de peste 30% din costul de producție. România, fiind cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, are avantajul de a putea stimula industriile energointensive și petrochimice.

”Două dintre cele mai importante măsuri care fac parte din planul de relansare economică a României se referă la facilităţi pentru companiile care folosesc gazul natural ca materie primă în proporţie de peste 30% din costul final al produselor”, a precizat Ivan.

Potrivit acestuia, aplicarea acestor facilități ar putea reduce deficitul comercial al României cu 500–700 milioane de euro anual.

În ultimul deceniu, România a trecut din postura de exportator la cea de importator net de energie, după ce a retras din funcțiune mai multe capacități decât a pus în loc. Astfel, aproximativ o cincime din consumul național depinde acum de importuri și de evoluția prețurilor pe piețele internaționale.

”România, în ultimii 10 ani s-a transformat din exportator net de energie în importator net de energie, în contextul în care a scos din producţie capacităţi de aproximativ 7.000 MW, a pus altele în loc, doar în jurul cifrei de 1.200 MW, lucru care a făcut ca România să aibă un deficit de energie electrică în bandă. În momentul în care noi importăm aproximativ 22% din tot consumul României, suntem dependenţi de preţul de pe bursele internaţionale”, a arătat ministrul.

Fond pentru investiții strategice în energie

Ca soluție, Bogdan Ivan a anunțat înființarea unui fond destinat investițiilor în producția de energie electrică în bandă.

”Pentru a intra foarte concret pe această direcţie, ceea ce propunem este crearea unui fond pentru investiţii strategice în capacităţi de producţie a energiei electrice în bandă. Aici mă refer la nuclear, Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă. Tot în cazul nuclear ne referim la proiectele de SMR-uri […] şi la noi capacităţi de producţie a energiei electrice pe gaz. Acest lucru ar trebui să ducă ca România, pe simulările pe care le-am făcut şi pe planurile pe care le-am făcut pentru următorii şapte ani, să aducă în plus aproximativ 12.000 de megawatts capacităţi de producţie, care să fie completaţi de aproximativ 2.800 de megawatts capacităţi de stocare a energiei electrice”, a explicat Ivan.

Surse de finanțare europene și interne

Ivan a subliniat că PSD dorește să combine fonduri nerambursabile europene cu resurse provenite din Fondul pentru Modernizare, pentru a atrage sume mult mai mari prin instrumente financiare.

”Partidul Social Democrat vine cu un pachet de instrumente financiare care combină resurse europene nerambursabile, resurse din Fondul pentru Modernizare, […] în care venim cu un miliard de euro, de exemplu, bani din resurse europene şi Fondul pentru Modernizare, care mai departe se transformă prin instrumente financiare în 5 miliarde de euro”, a spus ministrul.

Obiectivul final: România, exportator net de energie

Planul de redresare vizează două obiective majore: facilități pentru companiile care folosesc gaz ca materie primă și crearea fondului pentru investiții strategice în energie. Prin acestea, România ar urma să reducă deficitul comercial și să revină la statutul de exportator net de energie, cu prețuri sub media europeană.