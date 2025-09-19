Dorin Cocoș a demolat rechizitoriul formulat împotriva lui Călin Georgescu, susținând că scopul urmărit ar fi eliminarea fostului candidat la prezidențiale. Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false. Omul de afaceri cataloghează rechizitoriul drept o „parodie” și consideră că Georgescu nu va avea șansa de a ajunge președinte, pentru că nu i se va permite acest lucru.

Cocoș a formulat un atac direct la adresa procedurii și a climatului politic, mergând pe ideea că practica reținerilor și a rechizitoriilor „pe bandă rulantă” s-ar fi reluat.

El susține că Georgescu reprezenta o speranță pentru o Românie mai demnă și pentru revenirea la valori tradiționale, dar că ar fi blocat de influențe externe și de factori politici interni.

„Eu cred că s-au reîntors vremurile din 2014-2015, când se făceau rechizitorii pe bandă rulantă și nu conta, vinovat, nevinovat… la pușcărie cu tine! Eu cred că este o parodie de rechizitoriu și cred că se dorește efectiv eliminarea acestui domn, Călin Georgescu, care era singura șansă pentru România să iasă puțin din nămolul ăsta în care e afundat și o speranță pentru demnitate națională, pentru revenire la familia tradițională, pentru respectul pentru lege, pentru familie, pentru copii, părinți, că în România nu se mai respectă nimic azi. Călin Georgescu nu va fi lăsat niciodată să fie președintele României atât timp cât România este în siajul acestor globalisto-soroșiști și cât timp Von der Leyen, sau Macron sau Soros conduc România”, a declarat, la Realitatea PLUS, Dorin Cocoș.

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat public că există dovezi privind utilizarea unei infrastructuri de influență în toamna anului 2024, menită să afecteze alegerile prezidențiale, și a spus că aceeași infrastructură a continuat să fie folosită și în 2025 pe momente-cheie. El a avertizat că România se confruntă cu un „război hibrid” persistent și că instituțiile statului, împreună cu mass-media și societatea, trebuie să facă față acestui fenomen.

”Principalul lucru care trebuie înţeles în momentul de faţă e că România, în mod cert, a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024, cu scopul cert de a influenţa alegerile electorale prezidenţiale din acel an şi faptul că întreaga această infrastructură la care am făcut referire va fi cu certitudine folosită şi pe viitor. De altfel, avem elemente concrete care arată că pe momente cheie unde se încearcă o anumită vulnerabilizare, o anumită dinamizare a unor segmente de populaţie, într-o direcţie sau în cealaltă, ea a fost folosită deja inclusiv în anul 2025”, a declarat procurorul general, la Antena 3.

Procurorul general a subliniat că România se confruntă cu un „război hibrid” dificil de perceput, mult mai insidios decât un atac clasic, pentru că urmărește în primul rând să influențeze gândirea oamenilor. El a adăugat că responsabilitatea de a-i face față revine nu doar instituțiilor statului, ci și mass-mediei și întregii societăți.