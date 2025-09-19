Mesajul lui Nicușor Dan a fost prezentat de Cătălina Galer, Consilier de stat, la Palatul Parlamentului, în cadrul evenimentului organizat de Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România.

„Salut și felicit Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România pentru elaborarea Raportului privind starea învățământului juridic superior. Analiza dumneavoastră, realizată cu obiectivitate și curaj, face o radiografie necesară a progreselor și provocărilor acestui domeniu și aduce în dezbaterea publică preocupările studenților, amplificând astfel vocea acestora. Învățământul juridic superior reprezintă mai mult decât o etapă academică: este unul dintre pilonii pe care se sprijină construcția unui stat de drept și a unei justiții eficiente, contribuind astfel la câștigarea încrederii cetățenilor în instituții. Facultățile de Drept nu formează doar profesioniști ai legii, ci și cetățeni care interiorizează și aplică valorile democrației și independența justiției”, arată mesajul prezentat de Cătălina Galer.

„Activități de voluntariat precum cele ale Federației dumneavoastră devin modele de implicare civică atât de necesară dezvoltării societății românești. Raportul dumneavoastră constituie un instrument valoros de evaluare a principalelor coordonate ale sistemului de învățământ juridic din România și include, totodată, o serie de propuneri concrete de optimizare. Eforturile pentru alinierea standardelor academice la bunele practici europene în domeniul educației juridice trebuie continuate, astfel încât să avem absolvenți competitivi, iar sistemul juridic să fie puternic orientat spre performanță și echitate”, arată mesajul.

„Discutăm astăzi despre calitatea învățământului juridic, pentru că ea se reflectă direct în calitatea actului de justiție și în funcționarea eficientă a instituțiilor publice. Formarea profesională temeinică este vitală, dar facultățile nu trebuie să pregătească doar specialiști, ci și caractere puternice, oameni care înțeleg valorile, principiile și responsabilitatea civică pe care profesia juridică le presupune. În lipsa acestei dimensiuni, cunoașterea legilor, a drepturilor și obligațiilor riscă să devină un exercițiu formal, nu un fundament al unei democrații funcționale. Reformele juridice de substanță nu încep în Parlament. Ele se nasc în amfiteatrele facultăților, în biblioteci, prin programele de masterat și doctorat, acolo unde se formează viitorii magistrați, avocați și funcționari publici. Raportul care a prilejuit dezbaterea de astăzi reflectă aceste realități și subliniază provocările esențiale ale învățământului juridic superior. Dar știm cu toții că o pregătire academică impecabilă nu este suficientă dacă sistemul pierde prea repede oameni valoroși. Atunci când un magistrat se retrage din activitate prematur, lasă în urmă goluri greu de acoperit. România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic, capabili să își asume responsabilitatea nu doar pentru funcționarea unui sistem echilibrat și eficient, dar și pentru coeziunea societății în care trăiesc”, arată mesajul

