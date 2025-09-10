Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la TVR că nu este mulțumit de sistemul de învățământ și a subliniat că actualele reforme sunt privite diferit de către minister și de sindicate. Declarațiile vin după întâlnirea pe care șeful statului a avut-o cu reprezentanții cadrelor didactice.

„Am ascultat, evident opinia pe care o au reprezentanții sindicatelor e diferită de a ministerului. S-au făcut schimbări, unii spun că sunt catastrofale, alții spun că sunt gestionabile. Am început anul școlar. Ne vedem peste 2 luni și corectăm problemele. Nu pot să anticipez ce vor face. Interesul copiilor trebuie să fie pe primul loc. Eu am promis că vom evalua, cu cifrele pe masă, peste două luni. Nu sunt mulțumit de educație”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că unele măsuri au fost luate rapid, sub presiunea piețelor financiare, ceea ce a generat dezechilibre în sistem.

„Există o diferență între lucuri care trebuiau făcute pentru a corecta deficitul, și proiecția pe termen lung despre unde trebuie să ducem sistemul de educație. Trebuie să ținem cont de faptul că aveam presiuni de la piețele financiare și trebuia acționat rapid. E complicat. E nerezonabil că faci aceste măsuri care corectează, iar ele făcute așa rapid provoacă dezechilibre.”

Nicușor Dan a precizat că schimbările structurale necesită timp și nu pot fi implementate peste noapte.

„Mai departe, ca să punem sistemul de educație pe o direcție care să scoată copii pregătiți pentru viața reală, pentru piața muncii e un efort care nu se poate face în 2, 3 luni. Trebuie să evaluăm cele două componente. Am avut un dialog deschis cu reprezentanții sindicatelor.”

Președintele României a anunțat că o nouă rundă de discuții cu sindicatele din învățământ este programată peste două luni, interval în care speră că vor fi găsite soluții pentru problemele semnalate de profesori.

În paralel cu declarațiile președintelui, sindicaliștii din educație au transmis că protestele vor continua și în luna octombrie. Liderul Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, a precizat în timpul acțiunii de boicotare a începutului de an școlar, organizată în fața Guvernului, că manifestațiile nu se vor opri.

Hăncescu a transmis un mesaj direct către șeful statului, Nicușor Dan, subliniind că nemulțumirile profesorilor rămân nerezolvate și că presiunea asupra autorităților va fi menținută. Potrivit acestuia, cele trei federații din educație se vor consulta în perioada următoare pentru a decide calendarul acțiunilor de stradă.

Liderul sindical a menționat data de 5 octombrie, dar și varianta unei întâlniri organizate duminică, de Ziua Mondială a Educației. În plus, sunt avute în vedere pichetări la Cotroceni și la sediile partidelor, acțiuni prin care sindicatele vor să transmită că întreaga putere politică din România este responsabilă pentru situația actuală.

De cealaltă parte, ministrul educației, Daniel David, a declarat că orele vor începe normal pe 9 septembrie, în ciuda presiunii sindicale și a protestelor anunțate pentru perioada următoare. Mai mult aici.