Poliţiştii locali vor putea purta şi utiliza camere portabile de tip Bodycam, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații PNL Gabriel Andronache și Patricia-Simina-Arina Moș și senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, depus recent la Senat.

Măsura are ca obiectiv crearea unui cadru legal pentru folosirea dispozitivelor audio-video în spațiul public, cu scopul de a proteja atât cetățenii, cât și polițiștii locali.

Parlamentarii PNL arată, în expunerea de motive, că proiectul „completează Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală” și urmărește „eficientizarea activităţilor acesteia şi protejarea atât a cetăţenilor, cât şi a poliţiştilor locali”.

Potrivit textului depus, „poliţiştii locali pot efectua înregistrări audio-video şi pot realiza fotografii cu mijloacele tehnice din dotare, privind acţiuni desfăşurate în spaţiul public, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără consimţământul persoanelor vizate, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor ilegale, al menţinerii ordinii publice şi pentru protejarea propriilor intervenţii, în condiţiile prezentei legi”.

Inițiativa legislativă permite poliției locale să folosească Bodycam-uri în spațiul public atunci când există suspiciuni de infracțiuni sau riscul tulburării ordinii.

Proiectul mai precizează că „poliţia locală este autorizată să efectueze înregistrări audio-video sau fotografii, cu mijloacele din dotare, cu privire la acţiuni ori evenimente desfăşurate în locuri publice, fără consimţământul persoanelor vizate, atunci când există motive verosimile să se bănuiască pregătirea sau săvârşirea de infracţiuni ori alte fapte ilegale sau o posibilă tulburare a ordinii şi siguranţei publice”.

Înregistrările foto, audio sau video vor fi prelucrate exclusiv pentru menținerea ordinii publice și cercetarea faptelor ilegale, în conformitate cu Legea nr. 363/2018 și Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

Proiectul prevede că imaginile surprinse de Bodycam pot fi folosite doar în limitele legii, iar polițiștii locali trebuie să le activeze la intervenții care implică legitimări, conducerea persoanelor la sediu sau utilizarea forței ori a mijloacelor din dotare.

Obligația polițistului local este de a activa Bodycam-ul „în situaţiile de legitimare şi stabilirea identităţii unei persoane, de conducere a unei persoane la sediul poliţiei locale sau al altei autorităţi competente, pe durata oricărei intervenţii ce implică utilizarea forţei fizice, a mijloacelor de constrângere ori a materialelor din dotare, cum ar fi cătuşele, bastoanele sau sprayurile iritant-lacrimogene, în timpul constatării unei infracţiuni ori contravenţii şi al aplicării sancţiunilor sau măsurilor legale corespunzătoare”.

Polițiștii locali vor avea obligația să pornească Bodycam-ul la orice intervenție în spațiul public unde poate apărea un pericol pentru ordinea și siguranța cetățenilor ori riscul unor incidente violente.

„Poliţistul local mai are obligaţia ca, în măsura în care circumstanţele permit, să informeze persoana vizată că aceasta este înregistrată audio-video sau că urmează să fie fotografiată. De asemenea, instituţia de poliţie locală aduce la cunoştinţa publicului faptul că utilizează mijloace portabile de înregistrare, inclusiv prin afişarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele poliţiştilor şi prin publicarea informaţiilor relevante”, mai arată proiectul.

Înregistrările audio-video vor fi păstrate maximum 6 luni, cu excepția situațiilor în care fac obiectul unor proceduri judiciare sau disciplinare.

Proiectul interzice folosirea imaginilor în scop personal și accesul persoanelor neautorizate.

„Este strict interzis orice acces neautorizat ori divulgarea neautorizată a acestor înregistrări către terţi. Ştergerea sau distrugerea înregistrărilor se efectuează cu respectarea termenelor şi a procedurilor stabilite de lege, fiecare astfel de operaţiune fiind consemnată într-un registru special, pentru a asigura posibilitatea de audit şi control”, se arată în document.

După intrarea în vigoare a legii, normele de aplicare ar urma să fie elaborate în termen de 90 de zile. În cel mult 12 luni, autoritățile publice locale pot elabora planuri de implementare și operaționalizare a sistemului Bodycam.

Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților va avea votul decizional.