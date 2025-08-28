Ministerul Dezvoltării a revizuit proiectul de lege referitor la reforma administrației publice centrale și locale, majorând procentul de reducere a posturilor din primării de la 20% la 25%. Noul text legislativ a fost transmis joi, 28 august, Consiliului Economic și Social (CES) pentru avizare. Urmează ca apoi să fie înaintat Parlamentului, unde poate suferi ajustări suplimentare.

Liderii coaliției au convenit ca diminuarea personalului din primării, prefecturi și consilii județene să fie stabilită în funcție de numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică (INS) la 1 ianuarie 2024, și nu pe baza datelor de la ultimul recensământ.

Proiectul stabilește că prefecții vor comunica, în termen de 20 de zile, numărul maxim de posturi pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Ulterior, autoritățile locale vor avea 30 de zile pentru a adopta hotărârile consiliilor locale și județene prin care se aplică noile prevederi. Reorganizarea aparatului primarului, al consiliilor județene și al instituțiilor publice locale va trebui finalizată în termen de 60 de zile.

Astfel, proiectul actual stipulează: „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit pentru anul 2025 potrivit art. III alin. (81) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 1 din anexa la respectiva ordonanţă de urgenţă și luând în considerare populația comunicată de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 2024, se reduce cu 25%.”

Anterior, Ministerul Dezvoltării propusese o reducere de 20%, calculată însă pe baza populației de la recensământul din 2021. Autoritățile locale vor avea la dispoziție 30 de zile de la comunicarea numărului maxim de posturi pentru a adopta hotărârile consiliilor locale și județene care să aplice noile prevederi.

Ulterior, reorganizarea aparatului primarului, al consiliilor județene și al instituțiilor publice locale trebuie finalizată în termen de 60 de zile.

Proiectul legislativ face parte din pachetul 2 de măsuri legislative, alcătuit din cinci proiecte de lege, pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să își asume răspunderea în Parlament săptămâna viitoare.

O situație asemănătoare se regăsește și în cazul unui proiect, aflat în dezbatere publică, referitor la administrația publică locală. Proiectul propune reducerea cu 20% a numărului de posturi în administrația locală, inclusiv în cabinetele demnitarilor și consiliilor județene.

De asemenea, se urmărește și redimensionarea poliției locale în funcție de numărul de locuitori, limitând numărul de polițiști locali la un post pentru fiecare 1.200 de locuitori în comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București.

Acest proiect face referire și la crearea de surse de venituri pentru autoritățile locale prin aprobarea, respingerea sau impunerea de taxe locale suplimentare pentru jocurile de noroc. De asemenea, se vizează și majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile construite fără autorizație timp de cinci ani.