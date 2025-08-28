Actorul Floyd Levine a încetat din viață duminică, vestea fiind făcută publică de nora sa, Tracy Robbins, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale. În anunț, aceasta a subliniat că a plecat înconjurat de cei dragi.

„A fost înconjurat de frumoasa sa familie (și probabil sperând ca cineva să-i aducă un martini). Cel mai bun socru, bunic și glumeț desăvârșit, Floyd a iubit muzica lui Frank Sinatra, filmele clasice și să-i facă pe toți să râdă”, a scris Tracy Robbins.

Familia l-a descris ca fiind un bunic afectuos, un soț devotat și o prezență mereu pusă pe glume. Pasiunea sa pentru Frank Sinatra, pentru filmele clasice și pentru a aduce zâmbete celor din jur l-au caracterizat până la final.

Levine lasă în urmă doi fii, Brian și Marc, o fiică, Sheryl, care lucrează ca director de casting, dar și mai mulți nepoți. Soția sa, Rochelle, a murit în mai 2022, la vârsta de 85 de ani.

Născut la New York, la 23 februarie 1932, Floyd Levine a crescut în cartierul Marine Park din Brooklyn. Alături de soția sa, Rochelle, a crescut trei copii, într-o perioadă în care își împărțea timpul între familie și jobul de taximetrist. Meseria i-a asigurat traiul, în timp ce încerca să își construiască o carieră în actorie.

Debutul său pe marile ecrane a venit cu roluri mici, în special în producții unde interpreta polițiști. Printre primele sale apariții s-au numărat filmele „Super Fly” (1972), „Death Wish” (1974) și „Dog Day Afternoon” (1975).

În anii următori, Levine a apărut și în episoade din seriale celebre ale vremii, precum „Kojak”, „Baretta”, „Starsky & Hutch” și „Wonder Woman”. Această perioadă i-a adus vizibilitate și l-a determinat să își mute familia la Los Angeles în 1979, unde oportunitățile în actorie erau mai numeroase.

Un moment definitoriu în cariera sa a fost relația profesională pe care a construit-o cu fiul său, Brian Robbins, devenit ulterior un nume important în industrie, ca actor, regizor și producător.

Cei doi au avut chiar apariții separate în același serial, „Archie Bunker’s Place”, în anii 1981 și 1982. Mai târziu, în 1989, Floyd Levine a interpretat rolul unui judecător în sitcomul „Head of the Class”, unde Brian Robbins juca rolul studentului Eric Mardian.

Levine a continuat să apară în mai multe proiecte semnate de fiul său. În serialul „Kenan & Kel”, regizat și produs de Robbins, a avut un rol episodic. De asemenea, a interpretat un vânzător de înghețată în comedia „Good Burger” (1995), regizată de Brian.

Mai târziu, a fost distribuit ca șofer de taxi în filmul „Coach Carter” (2005) și a apărut ca croitor în comedia „Norbit” (2007), ambele producții avându-l pe Brian Robbins în echipa de realizatori.

Cariera lui Floyd Levine s-a întins pe mai bine de patru decenii, actorul adunând aproape 100 de titluri în portofoliul său. Printre filmele notabile în care a jucat se numără „Bloodbrothers” (1978), „Night Shift” (1982), „The Border” (1982), „Airplane II: The Sequel” (1982) sau „Braddock: Missing in Action III” (1988).

De asemenea, a avut roluri în filme de succes lansate mai târziu, precum „The Hangover” (2009). Nu au lipsit nici aparițiile în alte producții regizate de fiul său, inclusiv „Meet Dave” (2008) și „A Thousand Words” (2012), ambele cu Eddie Murphy în rol principal.

În televiziune, Levine a fost o prezență constantă. A apărut în seriale populare precum „Police Squad!”, „Charlie’s Angels”, „Hill Street Blues”, „Three’s Company”, „Murder She Wrote”, „Mad About You” și multe altele. Versatilitatea și constanța sa i-au adus aprecierea colegilor și recunoașterea unei cariere bogate.

Moartea lui Floyd Levine survine într-o perioadă de transformări pentru familia sa. Recent, Brian Robbins a părăsit funcția de președinte și director executiv al Paramount Global, în urma tranzacției prin care compania a fost vândută către Skydance Media și David Ellison.

Astfel, pierderea actorului se adaugă unui context de schimbare majoră în cariera fiului său, care a condus ani la rând unul dintre cele mai mari studiouri de la Hollywood.