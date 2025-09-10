Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a anunțat pe Facebook că a purtat o discuție „consistentă” cu delegația Fondului Monetar Internațional, condusă de Joong Shik Kang. Tema centrală: politicile în domeniul energiei și impactul acestora asupra economiei României.

Discuțiile au vizat în special eliminarea plafonării prețurilor la energie, într-un context sensibil: România figurează printre țările cu cele mai ridicate tarife din Europa.

„Am analizat efectele eliminării plafonării prețurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate prețuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influențează competitivitatea economiei, dar și despre modul în care, pe o piață complet liberalizată, operatorii încep să scadă prețurile pentru a atrage clienți”, a subliniat Ivan.

Bogdan Ivan afirmă că în piața de energie au apărut deja trei oferte comerciale cu tarife mai mici de 1,3 lei/kWh, valoarea la care fusese plafonat prețul până la 1 iulie.

Pentru Bogdan Ivan, soluția pe termen lung nu este plafonarea artificială, ci buna funcționare a pieței și conectarea României la spațiul energetic european.

„Cel mai bun mecanism de reglare rămâne o piață funcțională și eficientă. În acest sens, integrarea României în Piața Unică de Energie a Uniunii Europene și creșterea gradului de interconectare cu statele vecine sunt esențiale pentru stabilitate și pentru scăderea prețurilor la energie”, a punctat ministrul.

Un alt subiect abordat a fost rolul companiilor de stat, considerate un pilon de stabilitate și un exemplu de transparență atunci când sunt listate la bursă.

„În context, am evidențiat performanța companiilor de stat din domeniul energiei. Cele mai importante sunt listate la bursă și demonstrează constant rezultate foarte bune – un semn clar că transparența și guvernanța corectă aduc valoare economiei și siguranță pentru români”, a precizat Ivan.

Colaborare cu partenerii internaționali

În final, oficialul a transmis un mesaj de continuitate și cooperare la nivel internațional, în beneficiul consumatorilor români:

„Continuăm să lucrăm împreună, cu partenerii noștri internaționali și cu toți actorii din piață, pentru o piață de energie stabilă, competitivă și benefică pentru fiecare român.”