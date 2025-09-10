Acordul semnat de Ungaria prevede livrarea a 2 miliarde de metri cubi pe parcursul unui deceniu, începând cu 2026, iar gazele vor fi transportate prin conducte cehe și germane.

În contextul în care Uniunea Europeană intenționează să oprească importurile de combustibili fosili din Rusia până la sfârșitul anului 2027, Ungaria și-a exprimat de mult timp opoziția față de aceste planuri și și-a consolidat legăturile energetice cu Rusia încă de la începutul războiului din Ucraina.

Budapesta a solicitat UE compensarea statelor membre pentru eforturile de diversificare a aprovizionării cu energie, renunțând la fluxurile mai ieftine de energie rusească, și caută acum alternative prin contracte cu furnizori occidentali, fără a fi finalizat încă un acord public.

„Marți, țara a semnat un acord pentru o livrare de 2 miliarde de metri cubi pe parcursul unui deceniu, începând cu 2026. Livrările către Ungaria vor fi efectuate prin conducte cehe și germane. (…) Am negociat și alte contracte cu alți furnizori occidentali, dar nu am ajuns încă la un acord pentru a le anunța”, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto.

Ministrul de externe Peter Szijjarto a menționat că planul actual al UE pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia reprezintă un risc major pentru securitatea energetică a Ungariei, întrucât țara nu dispune de suficientă infrastructură de conducte din alte piețe pentru a asigura o capacitate adecvată de aprovizionare.

În prezent, Ungaria are un contract cu Gazprom din Rusia pentru 4,5 miliarde de metri cubi pe an, valabil până în 2036, suplimentat cu achiziții adiționale începând din 2022.

„Aceasta este o situație complet diferită. Sperăm că putem avansa astfel încât cele două reactoare noi să poată fi conectate la rețea în prima jumătate a următorului deceniu”, a mai spus ministrul.

Szijjarto a subliniat că planurile nucleare ale Ungariei, care includ dublarea capacității de energie atomică prin adăugarea a două noi reactoare, vor reduce importurile de gaze și vor diminua presiunea asupra aprovizionării cu combustibil, permițând satisfacerea a aproximativ 70% din cererea internă de energie.

Cele două reactoare noi sunt planificate să fie conectate la rețea în prima jumătate a următorului deceniu, ceea ce va schimba semnificativ peisajul energetic al țării.