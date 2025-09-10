Cristian Popescu Piedone intră pe scena politică cu Partidul Naționalist Reformarea României
Cristian Popescu Piedone confirmă oficial intrarea pe scena politică cu un proiect personal. Noul partid, deja înregistrat în Registrul Partidelor Politice, se va numi Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), o alegere care trimite direct la acronimul Programului Național de Redresare și Reziliență convenit cu Bruxelles-ul.
Lansarea va avea loc pe 29 septembrie, la Sala Palatului din București, în cadrul unui congres anunțat chiar de viitorul lider al formațiunii. Piedone spune că partidul va fi „condus exclusiv de cetățeni, pentru cetățeni” și se revendică drept un proiect cu tentă naționalistă și reformatoare.
Într-un mesaj adresat susținătorilor, el a invocat experiența sa politică de până acum, trecând prin PSD și PUSL, dar și datoria de a „munci pentru România”. „Unicul președinte al partidului trebuie să fie România”, a punctat Piedone, chemând oamenii să i se alăture.
Parcursul lui Piedone este unul complex
Cristian Popescu Piedone are un traseu politic și administrativ marcat de controverse și reveniri spectaculoase. A fost primar al sectoarelor 4 și 5 din București, iar numele său a rămas puternic asociat cu tragedia de la Colectiv. Condamnat inițial la închisoare, a fost ulterior achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit că „fapta nu există”.
După reabilitare, Piedone s-a întors în administrația locală, dar a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat la Sectorul 5, unde funcția a fost câștigată de fiul său. În alegerile locale din 2024, a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei și a obținut peste 15% din voturi, confirmând că rămâne un actor cu impact în politica bucureșteană.
În guvernarea Ciolacu, a fost numit președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), unde s-a remarcat prin controale mediatizate. În iulie 2025 însă, premierul Ilie Bolojan l-a revocat din funcție, după ce DNA l-a acuzat de divulgare
Ruptura de vechile partide
În postarea sa, Piedone a făcut un arc peste timp, rememorând traseul său politic. De la începuturile în FSN-ul lui Ion Iliescu, trecând prin PDSR și ajungând la PSD, el a subliniat că a rămas fidel ideilor inițiale până la momentul în care „drumul s-a bifurcat în idei și principii”.
Politicianul admite că a fost „aruncat de oportuniști și hăituit de pionii Vasalității Naționale”, dar în acele momente a găsit sprijin din partea lui Dan Voiculescu, pe care îl descrie drept omul care i-a oferit atât sprijin personal, cât și politic. Deși recunoaște că Voiculescu este contestat în spațiul public, Piedone afirmă că pentru el acesta va rămâne mereu „OMUL” care i-a întins mâna.
Această rememorare arată dorința lui Piedone de a-și asuma trecutul politic, dar și de a marca un punct de cotitură: desprinderea de vechile partide și construcția unei noi structuri care să nu repete greșelile trecutului.
Piedone descrie noul partid drept unul pentru cetățeni
Piedone descrie noua formațiune drept un proiect unic prin viziune și organizare: un partid fără „șefi mari și șefi mici”, în care singurul președinte să fie „România însăși”. În discursul său, el insistă că structura nu va funcționa pe baza ambițiilor personale sau a intereselor de grup, ci exclusiv „în folosul țării și al cetățenilor săi”.
Mesajul are accente naționaliste și populare, mizând pe ideea că românii simt durerea și frământările țării, dar pot contribui împreună la schimbare. Piedone vorbește despre o construcție politică ce ar trebui să fie liberă de interese ascunse, concentrată pe transparență și pe participarea directă a cetățenilor.
Chemare la mobilizare a lui Piedone
Tonul postării lui Piedone este unul confesiv și personal. El se prezintă ca un om „normal, cu vicii, păcate și slăbiciuni”, care nu se ascunde în spatele unei imagini artificiale. Această descriere are scopul de a crea o punte de încredere între el și electorat, sugerând că între politician și cetățean nu există o diferență fundamentală, ci doar aceea de implicare.
În același spirit, el lansează un apel direct către români: „Țara noastră are nevoie de noi”. Piedone vorbește despre un proiect colectiv, despre responsabilitatea împărtășită a celor care iubesc România și sunt dispuși să se implice. Mesajul său culminează cu ideea de a transforma „imposibilul în posibil”, un slogan menit să transmită speranță.
Postarea integrală pe Facebook
„Oameni buni,
Stimați amici,
Prieteni dragi,
HAIDEȚI SĂ NE AJUTĂM ȚARA!
ROMÂNIA noastră are mare, mare nevoie de NOI!
Fiecare dintre voi simțiți durerea ei, frământările ei, urletul ei!
Eu o privesc, îi vorbesc, o ascult și conștientizez că mi-a oferit TOTUL!
Eu sunt dator să o ajut, la rându-mi, într-u TOTUL!
Da, am fost membru al PSD.
De la FSN-ul președintelui Ion Iliescu, de care nu m-am dezis niciodată!, la PDSR… până la PSD-ul pe care l-am slujit și pe care l-am prețuit până la o răspântie de… idei! De… principii!
Când am fost aruncat de oportuniști și hăituit de pionii Vasalității Naționale… un OM mi-a întins ambele mâini și casa lui toată: Dan Voiculescu! Da, mulți îl contestați! Treaba voastră! Pentru mine a fost și va rămâne OMUL Dan Voiculescu! M-am înrolat în partidul său și am muncit așa cum am putut! Și nu regret nicio secundă petrecută lângă oamenii buni pe care i-am întâlnit în PUSL!
A venit însă vremea să îmi slujesc țara, așa cum cred că o pot face!
Haideți și VOI alături de mine!
Haideți să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României NOASTRE!
Un partid… al cărui unic președinte să fie România!
Fără șefi mari, fără șefi mici!
Un partid condus de cetățeni, strict pentru cetățeni!
Un partid care să tragă exclusiv în folosul țării și al cetatenilor săi!
Eu m-am decis și am plecat să lupt pentru România!
Tu, cel care citești aceste rânduri, nu vrei să mi te alături?
Hai!
Țara noastră are nevoie de NOI!
Mă știi bine, om bun! Mă știi bine, cetățene cutare! Sunt om normal, cu vicii, păcate și cu ale mele toate! Poate fix ca și tine, nu crezi?
Hai!
Privește-ți sufletul și hai să ajutăm România , ÎMPREUNĂ !
Te aștept pe 29 septembrie, în București ,la Sala Palatului!
La prânz! Ora 12! Fix la 12.00!
Da, cade într-o luni! Exact așa am vrut să fie: în zi de muncă! Pentru ca asta vrem: MUNCĂ pentru România!
Știi ceva, om bun? Nu există IMPOSIBIL!
Hai să facem imposibilul… POSIBIL, pentru România și pentru românii săi care o iubesc!
Cu respect, cetățeanul”, a scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook.