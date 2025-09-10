Cristian Popescu Piedone confirmă oficial intrarea pe scena politică cu un proiect personal. Noul partid, deja înregistrat în Registrul Partidelor Politice, se va numi Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), o alegere care trimite direct la acronimul Programului Național de Redresare și Reziliență convenit cu Bruxelles-ul.

Lansarea va avea loc pe 29 septembrie, la Sala Palatului din București, în cadrul unui congres anunțat chiar de viitorul lider al formațiunii. Piedone spune că partidul va fi „condus exclusiv de cetățeni, pentru cetățeni” și se revendică drept un proiect cu tentă naționalistă și reformatoare.

Într-un mesaj adresat susținătorilor, el a invocat experiența sa politică de până acum, trecând prin PSD și PUSL, dar și datoria de a „munci pentru România”. „Unicul președinte al partidului trebuie să fie România”, a punctat Piedone, chemând oamenii să i se alăture.

Cristian Popescu Piedone are un traseu politic și administrativ marcat de controverse și reveniri spectaculoase. A fost primar al sectoarelor 4 și 5 din București, iar numele său a rămas puternic asociat cu tragedia de la Colectiv. Condamnat inițial la închisoare, a fost ulterior achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit că „fapta nu există”.

După reabilitare, Piedone s-a întors în administrația locală, dar a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat la Sectorul 5, unde funcția a fost câștigată de fiul său. În alegerile locale din 2024, a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei și a obținut peste 15% din voturi, confirmând că rămâne un actor cu impact în politica bucureșteană.

În guvernarea Ciolacu, a fost numit președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), unde s-a remarcat prin controale mediatizate. În iulie 2025 însă, premierul Ilie Bolojan l-a revocat din funcție, după ce DNA l-a acuzat de divulgare

În postarea sa, Piedone a făcut un arc peste timp, rememorând traseul său politic. De la începuturile în FSN-ul lui Ion Iliescu, trecând prin PDSR și ajungând la PSD, el a subliniat că a rămas fidel ideilor inițiale până la momentul în care „drumul s-a bifurcat în idei și principii”.

Politicianul admite că a fost „aruncat de oportuniști și hăituit de pionii Vasalității Naționale”, dar în acele momente a găsit sprijin din partea lui Dan Voiculescu, pe care îl descrie drept omul care i-a oferit atât sprijin personal, cât și politic. Deși recunoaște că Voiculescu este contestat în spațiul public, Piedone afirmă că pentru el acesta va rămâne mereu „OMUL” care i-a întins mâna.

Această rememorare arată dorința lui Piedone de a-și asuma trecutul politic, dar și de a marca un punct de cotitură: desprinderea de vechile partide și construcția unei noi structuri care să nu repete greșelile trecutului.

Piedone descrie noua formațiune drept un proiect unic prin viziune și organizare: un partid fără „șefi mari și șefi mici”, în care singurul președinte să fie „România însăși”. În discursul său, el insistă că structura nu va funcționa pe baza ambițiilor personale sau a intereselor de grup, ci exclusiv „în folosul țării și al cetățenilor săi”.

Mesajul are accente naționaliste și populare, mizând pe ideea că românii simt durerea și frământările țării, dar pot contribui împreună la schimbare. Piedone vorbește despre o construcție politică ce ar trebui să fie liberă de interese ascunse, concentrată pe transparență și pe participarea directă a cetățenilor.

Tonul postării lui Piedone este unul confesiv și personal. El se prezintă ca un om „normal, cu vicii, păcate și slăbiciuni”, care nu se ascunde în spatele unei imagini artificiale. Această descriere are scopul de a crea o punte de încredere între el și electorat, sugerând că între politician și cetățean nu există o diferență fundamentală, ci doar aceea de implicare.

În același spirit, el lansează un apel direct către români: „Țara noastră are nevoie de noi”. Piedone vorbește despre un proiect colectiv, despre responsabilitatea împărtășită a celor care iubesc România și sunt dispuși să se implice. Mesajul său culminează cu ideea de a transforma „imposibilul în posibil”, un slogan menit să transmită speranță.