ANPC avertizează consumatorii să evite achiziţionarea produselor cosmetice care conţin TPO, un ingredient interzis la nivelul Uniunii Europene. Măsura, aplicată din 1 septembrie, vizează în special segmentul produselor pentru unghii, precum ojele semipermanente şi gelurile UV. Potrivit autorităţilor, substanţa poate prezenta riscuri pentru sănătate, iar respectarea regulilor este obligatorie pentru toţi comercianţii.

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au explicat că, din 1 septembrie, a intrat în vigoare interdicţia la nivel european privind utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice. Acest ingredient era folosit pentru a întări formulele în lacuri de unghii şi geluri UV. Autorităţile spun că substanţa poate deveni un risc atunci când este folosită repetat.

România aplică aceleaşi norme europene, iar ANPC este responsabilă pentru supravegherea pieţei şi sancţionarea produselor neconforme. Reprezentanţii instituţiei precizează că verifică etichetarea, informarea consumatorilor şi compoziţia produselor. În situaţiile care ţin de sănătatea publică, competenţa este a Ministerului Sănătăţii.

Recomandările transmise includ o atenţie sporită la etichetele produselor pentru unghii. Autoritatea a cerut consumatorilor să caute pe ambalaj denumirea completă a substanţei, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, sau abrevierea TPO. Specialiştii insistă ca aceste produse să fie evitate, menţionând că ingredientul poate fi periculos.

ANPC îi îndeamnă pe cumpărători să nu utilizeze produsele care conţin această substanţă dacă le identifică. Instituţia le recomandă să semnaleze neregulile vânzătorului şi, dacă este necesar, să depună o reclamaţie oficială însoţită de bonul fiscal. În acest fel, autorităţile pot lua măsuri rapide pentru a retrage produsele de pe piaţă.

Instituţia subliniază că atenţia trebuie sporită în special în cazul magazinelor online internaţionale şi pieţelor fără autorizaţie. Acolo pot apărea produse fără etichetă în limba română, ceea ce îngreunează verificarea conţinutului.

ANPC recomandă cererea de informaţii suplimentare sau documentaţie tehnică de la comercianţi atunci când există dubii privind compoziţia.

Reprezentanţii autorităţii spun că lipsa informaţiilor clare poate pune în pericol consumatorii, mai ales dacă produsele sunt aduse din afara UE. Într-o piaţă tot mai activă, verificarea atentă a ingredientelor este esenţială pentru siguranţă.

Un alt aspect menţionat este că ingredientele interzise pot fi ascunse în spatele unor denumiri tehnice necunoscute publicului. De aceea, ANPC insistă ca publicul să devină familiar cu numele complet al substanţei şi să o evite. Comerciantul trebuie să ofere claritate, iar lipsa acesteia este un semnal de alarmă.

În plus, autorităţile le cer cumpărătorilor să fie conştienţi că achiziţiile din surse neautorizate pot fi dificil de controlat. Lipsa trasabilităţii complică intervenţiile, iar produsele cu TPO pot ajunge mai uşor pe aceste canale.

Decizia europeană are efecte directe asupra industriei de profil. Sabina Gongeanu Duşan, manichiuristă din Timişoara, a declarat că va fi nevoită să renunţe la produse în valoare de aproximativ 12.000 de lei. Ea spune că multe formule de lacuri şi geluri nu mai pot fi folosite.

„Ar trebui schimbate și lămpile pentru că TPO e substanța care ajută să se întărească gelul și ar trebui lămpi mult mai puternice. Am înțeles că o mâncărime mare în zona cuticulei, beşicute care se sparg și rămâne carnea… destul de urât”, a spus aceasta pentru Antena 3.

Clienţii sunt şi ei atenţi la schimbările din domeniu. O femeie intervievată a explicat că preferă să facă pauze între manichiuri pentru a reduce expunerea la substanţe chimice.

„Îmi fac manichiură semipermanenta și pedichiură. Am încercat în ultimii ani să fac și niște pauze. E sănătos pentru unghie să mai respire să nu fie multă toxicitate”, a spus clienta.

Marile companii din domeniu au fost forţate să retragă produsele care conţineau ingredientul interzis. Procesul de adaptare a fost dificil, deoarece TPO era folosit pe scară largă în formule. Clasificarea sa drept substanţă carcinogenă de categoria 1B a grăbit deciziile de eliminare, determinând pierderi şi cheltuieli suplimentare.

Francisca Şoncolioş, manager de marketing, a confirmat impactul schimbării asupra producătorilor.